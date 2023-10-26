Общество

В Волгограде вспомнили 35-летнюю историю добрых дел реготделения детского фонда

Общество 26.10.2023 21:16
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26.10.2023 21:16

В Волгоградской областной думе сегодня, 26 октября, прошло торжественное мероприятия, посвященное 35-летию образования Волгоградского регионального отделения Российского детского фонда. Как сообщает V102.RU, присутствовавшие вспомнили историю организации и трогательные истории спасения детей, оказавшихся один на один со своей бедой. 

— Работа детского фонда была бы невозможна без наших добровольцев и волонтеров, которые искренне, бескорыстно помогают нам в реализации благотворительных проектов. Мы благодарны за доброту и сердечность неравнодушным жителям, которые приносят вещи для нуждающихся и делают посильные взносы. Большое спасибо всем нашим благотворителям — тем, кто с нами уже много лет, и тем, кто присоединился совсем недавно. Вместе мы делаем большое нужное дело. Региональное отделение фонда не только продолжит реализацию всех действующих программ, но и планирует разрабатывать новые, — подчеркнула Ирина Соловьева, возглавившая реготделение фонда с ноября 2018 года. 


Областное отделение в Волгоградском регионе можно пол праву назвать путеводной звездой. Его создали одним из первых в стране — в марте 1988 года. Тотчас же организация заявила о себе, как значимая общественная сила, оказывающая реальную помощь детям, нуждающимся в поддержке. 

Добрым словом вспоминают первых руководителей отделения фонда — ректора Волгоградского пединститута Валерия Данильчуа и Раису Скрынникову, посвятившую такой сложной и важной работе более тридцати лет жизни. С первых дней своей работы фонд взял под свое «крыло» детские дома и интернаты, детские учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта. Получили путевку в жизнь десятки проектов, социально-медицинских программ, различных благотворительных акций.

Заслуги волгоградского отделения отметил председатель Российского детского фонда Дмитрий Лиханов. В своем поздравительном слове он подчеркнул, что «за годы вашей неутомимой деятельности многие тысячи детей были спасены от смерти, укрепили здоровье, обрели семью, получили возможности реализовать свои способности и дарования». 


С теплыми словами обратилась к присутствующим и замгубернатора Зина Мержоева, особо подчеркнув, что за годы работы организация заслужила доверие как со стороны органов власти, губернатора региона, так и жителей области. На протяжении всей своей истории реготделение особое внимание уделяет детям-инвалидам. Семьям, где воспитываются такие ребятишки, передают подъемные устройства и вертикализаторы, оказывают финансовую поддержку при проведении медобследований, в том числе  операций и прохождении детьми курсов реабилитации.

Фонд тесно взаимодействует с Волгоградской епархией. Реализуется уникальная программа «Духовная защита» благодаря которой для детей из малообеспеченных семей организуют рождественские елки, праздник Радоницы и другие мероприятия.


Более 30 лет назад реготделение взяло шефство над воспитанниками Камышинской колонии для несовершеннолетних. От детского фонда регулярно передаются книги, журналы, спортивная одежда и спортивный инвентарь, школьные наборы. Именно областное отделение выступило с инициативой открытия при колонии школы. Региональное отделение реализует такие программы как  «Срочная социальная помощь», «За решеткой детские глаза», «Детский туберкулез», «Детский диабет», «Детский спорт» и многие другие.

Также организация помогает детям находить свое призвание и раскрывать таланты. Программа «Одаренные дети» поддерживает творческие начинания юных волгоградцев. Стипендиаты фонда заявляли о себе,  занимая призовые места на различных конкурсах и фестивалях. Успехи и достижения юных жителей региона в культуре, спорте и науке публикуются в ежегодном сборнике «100 юных талантов Волгоградской области», издаваемом уже на протяжении девяти лет. 


С 2020 года вместе с Союзом писателей России фонд выпускает красочный литературный журнал «Слово — детям». На его страницах представлены произведения как взрослых авторов, так и юных поэтов и прозаиков со всего региона. В 2021 году для поощрения лучших авторов учредили литературную премию имени советского писателя, участника обороны Сталинграда Владимира Богомолова.

В течение всей своей 35-летней истории детский фонд помогает детям, пострадавшим от боевых действий. Сегодня помощь получают юные жители Донбасса, а также семьи участников СВО. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров определил эти направления поддержки приоритетными. 

К слову, волгоградское отделение одним из первых перечислило деньги на закупку гуманитарного груза для отправки в ДНР и ЛНР. Семьи с детьми были обеспечены  детским питанием, постельным бельем, сладостями, предметами первой необходимости. Не остались без поддержки и вынужденные переселенцы из Донбасса. Руководство Волгоградской области приняло решение наделить статусом координатора благотворительных сборов для таких граждан региональное отделение фонда. Эта работа ведется во взаимодействии с областным комитетом соцзащиты. 


Председатель реготделения Детского фонда Ирина Соловьева вместе с уполномоченным по правам ребенка Евгением Ковшиковым лично побывали в Луганской Народной Республике. Вместе с гуманитарным конвоем в на новую территорию РФ отправлено несколько грузовиков с вещами первой необходимости. Часть груза получили и жители подшефного Волгоградскому региону Станично-Луганского района. На Готовится очередная поездка на Донбасс. Детский фонд по данному вопросу действует в связке с исполнительной властью. 

В ходе торжественного мероприятия активистам реготделения, волонтерам и благотворителям были вручены почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Волгоградской области, регионального заксобрания, Российского детского фонда. Подарок сегодня получило и региональное отделение детского фонда. Одна из нефтяных организаций передало сертификат на 100 тысяч рублей. Уточняется, что  все средства пойдут на помощь детям.




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