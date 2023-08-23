Общество

В Волгограде 50 детей участников СВО получили подарки ко Дню знаний

Общество 23.08.2023 19:51
0
23.08.2023 19:51


В Волгограде 50 детей участников специальной военной операции, собирающиеся в этом году в первый класс, получили подарки от Российского детского фонда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное отделение Детфонда, в рамках благотворительной программы по оказанию помощи семьям российских бойцов первоклассникам вручили ранцы и наборы школьника. 

– Праздничное мероприятие с участием семей военнослужащих прошло на площадке районного центра соцзащиты населения. Для детворы представителями учреждения были организованы интерактивные площадки, игры и конкурсы, – рассказали в благотворительном фонде. – В ближайшую неделю подарки от Детского фонда ко Дню знаний получат и другие школьники, проживающие в Волгограде и районах области. Помощь в сборе мальчишек и девчонок к 1 сентября получат многодетные, малоимущие семьи, а также те, кто оказались в трудной жизненной ситуации.


Всестороннее содействие семьям участников СВО, а также жителям Донбасса – одно из направлений работы Детфонда, определенное председателем правления реготделения РДФ, депутатом Волгоградской областной думы Ириной Соловьевой как одно из важнейших. 

Проекты реализуются при поддержке жертвователей и спонсоров – жителей и коллективов предприятий Волгоградской области.

Фото: предоставлены Волгоградским отделением РДФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.08.2023 21:36
Общество 23.08.2023 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2023 19:41
Общество 23.08.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2023 19:01
Общество 23.08.2023 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2023 14:51
Общество 23.08.2023 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.08.2023 11:55
Общество 23.08.2023 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2023 10:10
Общество 23.08.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2023 09:04
Общество 23.08.2023 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2023 08:53
Общество 23.08.2023 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2023 07:41
Общество 23.08.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2023 21:43
Общество 22.08.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2023 21:04
Общество 22.08.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2023 17:20
Общество 22.08.2023 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2023 17:04
Общество 22.08.2023 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.08.2023 16:25
Общество 22.08.2023 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2023 16:24
Общество 22.08.2023 16:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:36
В центре Волгограда за забором нареставрируют на 15 миллионов рублейСмотреть фотографии
20:48
Под Волгоградом с почестями перезахоронили останки 180 советских бойцовСмотреть фотографии
20:30
Самолет Евгения Пригожина разбился под селом Куженкино в Тверской областиСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде 50 детей участников СВО получили подарки ко Дню знанийСмотреть фотографии
19:41
«Ей там не место»: чиновников вынуждают попрощаться с вечной свалкой на ул. Полины ОсипенкоСмотреть фотографии
19:12
Экс-судью Мартынову по делу Цапков приговорили к 10 годам колонии в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:01
Две школы в Волгоградской области вошли в топ-20 лучших на юге РоссииСмотреть фотографии
18:06
Это ничего не стоит: Волгоград закупает ультра-зарядки для будущих электробусовСмотреть фотографии
17:20
Стали известны подробности жуткого ДТП под Волгоградом с семьей из УдмуртииСмотреть фотографии
17:01
«Надо потерпеть»: в город коммунальных катастроф Котово нагрянули чиновники из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:41
Под Волгоградом в ДТП погиб 2-летний ребенок из Удмуртии, четверо пострадалиСмотреть фотографии
14:55
Нет только у «Газпрома»: в Волгограде увеличили поставки бензина на АЗССмотреть фотографии
14:51
Новые мусоровозы-компасы выйдут на уборку волгоградских дворов с плотной застройкойСмотреть фотографии
14:44
ДТП с перевертышем на трассе Волгоград-Москва попало на видеоСмотреть фотографии
11:58
Жителю Волжского грозит 5 лет колонии за прихваченный с улицы электросамокатСмотреть фотографии
11:55
Бочаров возложил цветы к мемориалу жертвам ковровой бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
10:59
Волгоградский облсуд признал геноцидом зверства нацистов над сталинградцамиСмотреть фотографии
10:57
Стали известны подробности ДТП в Волжском с вылетевшей из салона женщинойСмотреть фотографии
10:39
Бочаров выступил на заключительном заседании по делу о геноциде нацистами сталинградцевСмотреть фотографии
10:10
Решающее заседание по делу о геноциде сталинградцев началось в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:24
Буксир-толкач «Бурлак» затонул в акватории Ахтубы под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:04
Бочаров 23 августа почтит память жертв чудовищной бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
08:53
Под Волгоградом военные принудительно посадили БпЛАСмотреть фотографии
08:22
Новый и бывший наставники волгоградского «Ротора» оценили кубковый матчСмотреть фотографии
07:41
МЧС: в Волгоградской области за три месяца утонули 48 человекСмотреть фотографии
21:43
Во Фролово похоронили 25-летнего контрактника Александра РазумовскогоСмотреть фотографии
21:16
В Волгоград поступила партия новой вакцины от COVID-19Смотреть фотографии
21:04
Всего хватает: торговая сеть в Волгограде показала полные закрома едыСмотреть фотографии
20:36
Волгоградский «Ротор» на пути к Кубку России одолел «Астрахань» - 1:0Смотреть фотографии
19:52
В УФНС волгоградцам напомнили о дедлайне по отчетам и декларациямСмотреть фотографии
 