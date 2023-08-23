В Волгограде 50 детей участников СВО получили подарки ко Дню знаний





В Волгограде 50 детей участников специальной военной операции, собирающиеся в этом году в первый класс, получили подарки от Российского детского фонда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное отделение Детфонда, в рамках благотворительной программы по оказанию помощи семьям российских бойцов первоклассникам вручили ранцы и наборы школьника.

– Праздничное мероприятие с участием семей военнослужащих прошло на площадке районного центра соцзащиты населения. Для детворы представителями учреждения были организованы интерактивные площадки, игры и конкурсы, – рассказали в благотворительном фонде. – В ближайшую неделю подарки от Детского фонда ко Дню знаний получат и другие школьники, проживающие в Волгограде и районах области. Помощь в сборе мальчишек и девчонок к 1 сентября получат многодетные, малоимущие семьи, а также те, кто оказались в трудной жизненной ситуации.





Всестороннее содействие семьям участников СВО, а также жителям Донбасса – одно из направлений работы Детфонда, определенное председателем правления реготделения РДФ, депутатом Волгоградской областной думы Ириной Соловьевой как одно из важнейших.

Проекты реализуются при поддержке жертвователей и спонсоров – жителей и коллективов предприятий Волгоградской области.

Фото: предоставлены Волгоградским отделением РДФ