Общество

Волгоградцам посоветовали забыть о личных авто в день матча Россия - Куба

Общество 17.11.2023 18:57
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17.11.2023 18:57


В понедельник, 20 ноября, в Волгограде пройдет  грандиозное футбольное событие — противостояние  национальных сборных России и Кубы. В мэрии Волгограда приготовили пять рекомендаций для фанатов кожаного мяча. 

Уточняется, что советы касаются грамотного планирования передвижений по городу в день футбольного матча. 

— Несмотря на то, что в сравнении с ЧМ-2018, городские магистрали останутся открыты для движения авто, в этот день постарайтесь отказаться от поездок на личном транспорте в центр города, — рекомендуют местные власти. — При проезде через Центральный район вместо проспекта имени В. И. Ленина выбирайте Нулевую, Вторую или Третью продольные магистрали.

При этом в горадмине добавляют, что на время игры задействуют максимальное количество общественного транспорта. В распоряжении фанов трамваи, троллейбусы, электробусы и электрички.  

Заботятся в городской администрации и о здоровье болельщиков. Им советуют теплее одеваться и выдвигаться к стадиону заранее, не забыв заложить время на прохождение входного досмотра. К 19.00 зрителям рекомендуют занять места, согласно купленным билетам. Сообщается, что предматчевая программа стартует еще раньше.

Напомним, что матч между Кубой и Россией пройдет 20 ноября в 19.30 на стадионе «Волгоград Арена». В этот день здесь проведут большой праздник с участием легендарных российских футболистов, музыкантов и танцоров.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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