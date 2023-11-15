Общество

Общественный транспорт в Волгограде усилят в день игры сборных России и Кубы

Общество 15.11.2023 11:06
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15.11.2023 11:06


Болельщиков, которые посетят матч сборных России и Кубы в Волгограде, обещают развести по домам на общественном транспорте, который будет работать в усиленном режиме. Как сообщили V102.RU в мэрии, 20 ноября количество подвижного состава и время работы общественного транспорта будет увеличено.

Скоростной трамвай в этот день будет работать до 23:00. Уже с 16:00 трамваи будут курсировать с интервалом 6 минут. Последний вагон от остановки «Мамаев Курган» до «Ельшанка» пойдет в 22.30, в направлении «ВГТЗ» - в 23.20. Предусмотрено пять дополнительных трамваев, которые при необходимости отправятся от кольца ВГТЗ и площади Чекистов.

Трамваи № 1, 2, 4, 10 от конечной остановки «Детский центр» 20 ноября выйдут в последний рейс около 23.30.


В день футбола будет усилена работа и троллейбусов. Во второй половине дня на маршрут №8а выйдет дополнительно 7 машин, на №9 – 2 единицы. 

Ко времени окончания матча помимо троллейбусов, продолжающих работать на маршрутах, для удобства горожан и гостей города 21 единица будет расположена у остановок «Центральный парк культуры и отдыха» и «Мамаев Курган». Подвижной состав будет отправляться один за другим сразу по заполнению салона. Так, в северном направлении от указанных остановок отправятся троллейбусы №№ 8а, 9 и 10а. В южном направлении - №№ 8а, 10а и 15а. 

В доставке болельщиков будут задействованы новые электробусы: по 3 единицы техники будет подано к остановочным пунктам «ЦПКиО» и «Мамаев Курган». Все они отправятся в Кировский район.

Помимо этого, предусмотрены специальные рейсы электропоездов.

Транспортные предприятия обещают, что 20 ноября подвижной состав будет отправляться один за другим сразу по заполнению салона, поэтому уехать в нужном направлении смогут все желающие. 

Стоит обратить внимание на то, что в целях безопасности в день игры после 16.00 трамваи и троллейбусы будут следовать у «Волгоград Арены» без остановки.

Болельщики, которые приедут на игру на личном транспорте, смогут припарковаться в пешей доступности от стадиона. Самые крупные автостоянки, рассчитанные от 200 до 1300 мест, расположены по ул. 7-й Гвардейской, у ТРК «Европа Сити Молл», на парковке за зданием областного суда, у академии физической культуры со стороны ул. Крылова, у Дворца спорта и ТЦ «Стройград». 

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