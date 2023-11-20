Общество

Бочаров встретился с организаторами телепремии ТЭФИ-Регион 2023

Общество 20.11.2023 11:40
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20.11.2023 11:40


В Волгограде сегодня вечером, 20 ноября, на сцене Центрального концертного зала назовут победителей и призеров профессионального конкурса российского телевидения ТЭФИ-Регион. Город-герой уже во второй раз становится площадкой для престижного смотра. 

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с организаторами конкурса в зале Воинской и Трудовой Славы. Символично, что финал самого главного телевизионного конкурса страны проводится в год 80-летия Сталинградской Победы.

— Я рад приветствовать в вашем лице всех участников и гостей 22-го телевизионного конкурса на легендарной земле непокоренного города-героя. Все регионы нашей страны приняли участие в ТЭФИ и представили свои работы. Сегодня будут подведены итоги, и жюри вынесет справедливое решение. 138 телевизионных компаний представили 548 работ, и каждая имеет свой колорит и особенности, по-своему раскрывает актуальные темы, — отметил Андрей Бочаров, выразив уверенность в успешном продолжении сложившегося партнерства с Российской академией телевидения и ВГТРК, итогом которого станет реализация новых масштабных проектов.

В свою очередь замгендиректора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов передал Андрею Бочарову слова благодарности от руководства компании, отметив серьезный прогресс в модернизации телевизионной базы региона. 

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, президент Фонда «Академия российского телевидения» Михаил Швыдкой подчеркнул, что на конкурс заявлены разноплановые работы, посвященные нашей современной жизни со всеми ее сложностями и проблемами, победами и свершениями. Швыдкой особо отметил важность проведения конкурса на «гостеприимной волгоградской-сталинградской земле в дни, когда мы все отмечаем 80-летие Победы под Сталинградом». 

Напомним, Волгоград впервые принял финал ТЭФИ-Регион в ноябре 2019 года. В  этом году город на Волге снова стал площадкой, где объявят победителей национальной телепремии по двум направлениям: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». 

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