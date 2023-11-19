«Там еще бинты были»: в Волгограде фекальные стоки затапливают дворы многоэтажек

Жители нескольких домов в Дзержинском районе Волгограда не знают, куда деваться от зловонных запахов от текущей веселыми ручьями канализационных стоков.
- Мы, жители домов 8, 8а и 8б задыхаемся от вони от фекалий, которые стекают в наш двор по сливной трубе,
- рассказали V102.RU горожане. – Это уже невозможно терпеть! Все несется по асфальту, вся эта зараза разносится обувью пешеходов, шинами автомобилей.
По словам волгоградцев, канализационные стоки уже льются через опорные стенки гаражного кооператива. И конца краю этому нет.
- Мы пытались выяснить, кто сливает нам эту гадость, но виновника нам найти так и не удалось
, - констатируют горожане.
Жители также рассказали, что в том месте, откуда били фекальные ручьи, люди находили бинты и перевязочные материалы.
- Нашлись люди, которые рассказали, что около госпиталя МВД была раскопана яма, куда вставляли какую-то трубу. Может, они ее вставили в канализацию частного сектора?
– предположили горожане.
Редакция V102.RU обратилась с запросом в ООО «Концессии водоснабжения», где прояснили ситуацию.
- Канализационные стоки поступают из частного сектора, где проходят частные сети, не состоящие на балансе «Концессий водоснабжения». Необходимо сначала установить, в каком дворе произошел засор. Однако на сегодняшний день заявок на прочистку сетей от жителей домовладений не поступало, -
ответили в компании.