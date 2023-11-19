Валерий Карпин и футболисты возложили цветы в Пантеоне Славы

Общество 19.11.2023 13:05
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19.11.2023 13:05
Сегодня, 19 ноября, Валерий Карпин, тренерский штаб и игроки сборной России по футболу возложили цветы в Пантеоне Славы на Мамаевом кургане. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграмм-канал сборной.Напомним, игроки сборной России прилетели в Волгоград накануне. В аэропорту их встретили хлебом и солью. Сегодня российские и кубинские футболисты проведут тренировку перед товарищеским матчем.
Фото сборной России по футболу VK.com
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