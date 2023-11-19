Общество

Экстрасенсы разобрались в загадочной смерти девушки в Волгоградской области

Общество 19.11.2023 09:09
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19.11.2023 09:09


На телеканале ТНТ накануне, 18 ноября, вышла очередная передача цикла «Битва экстрасенсов», которая на этот раз снималась в Ольховском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, экстрасенсы Влад Череватый, Марьяна Романова и Виктория Райдос приехали в село по просьбе родственников молодой девушки Нади, которая около двух лет назад ушла из жизни – ее тело нашли в сарае.
Однако родные Нади до сих пор не верили в эту версию. По их словам, Надя очень любила свою семью, младших сестру и братика, а в тот трагический день незадолго до трагедии она затеяла стирку. Как могла девушка, которая занималась хозяйственными делами, вдруг принять такое страшное решение? Этот вопрос не давал покоя родным Нади уже третий год.
Экстрасенсы выяснили, что у погибшей девушки были параномальные способности и она будто бы могла видеть дух мальчика, тело которого много лет назад нашли в сарае при похожих обстоятельствах. Они предположили, что смерть девушки была несчастным случаем.
Ранее, напомним, медиумы приезжали в Котово Волгоградской области, где весной нашли тело пропавшего Романа Серенко.
Фото пресс-службы ТНТ

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