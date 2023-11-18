Световое шоу на Мамаевом кургане в Волгограде покажут 19 ноября три раза

Аудиовизуальное произведение «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде 19 ноября покажут три раза, передает V102.RU.
- Сеансы показов состоятся в 17.30, 18.30 и 19.30. Акция завершится праздничным фейерверком, - сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».
Световое шоу станет одним из главных событий празднования 81-ой годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Как ранее сообщалось, творческая команда в своей работе традиционно применит самые передовые технологии, современное и высокотехнологическое оборудование.
Основной сюжетной линией видеоинсталляции является отображение народного подвига в годы Великой Отечественной войны.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»