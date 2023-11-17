В Волгограде 100-летие отмечает 17 ноября ветеран Варвара Шморгун





В Волгограде сегодня, 17 ноября, свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Варвара Петровна Шморгун. Поздравления в адрес волгоградки направил президент России Владимир Путин.

Варвара Петровна родилась в 1923 году в хуторе Затонском Серафимовичского района. В мае 1942 года, будучи 18-летней девушкой, она ушла на фронт. После обучения в школе воздушных стрелков-радистов попала в 133-ю Отдельную зенитно-артиллеристскую бригаду ПВО – защищала небо Родины от фашистской авиации. Затем была переведена в 95-ю дивизию ПВО города Баку для защиты стратегических запасов нефти и горючего.

В январе 1945 года Варвара Петровна была назначена начальником радиостанции и в составе 654-го полка отправилась на Дальний Восток. Здесь волгоградка принимала участие в разгроме милитаристской Японии.

Демобилизовалась в сентябре 1945 года. Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

После окончания войны Варвара Шморгун трудилась в народном хозяйстве в родном Серафимовичском районе. В Волгоград семья Варвары Петровны перебралась в 1967 году.

Фото: пресс-служба Волгоградской городской думы