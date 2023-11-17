Почти 1 миллиард рублей собрали в волгоградский фонд помощи СВО





В региональный фонд поддержки военнослужащих и добровольцев-участников СВО со времени его создания поступило 902 миллиона рублей. Из них 707 миллионов были потрачены на приобретение военной экипировки, медицинского и бытового оборудования, автотранспортных средств и другого необходимого для участников специальной военной операции. Такие данные, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую областную думу, были озвучены сегодня, 16 ноября, на заседании регпарламента, где был принят в первом чтении проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В региональный фонд поддержки военнослужащих и добровольцев-участников СВО со времени его создания поступило 902 миллиона рублей. Из них 707 миллионов были потрачены на приобретение военной экипировки, медицинского и бытового оборудования, автотранспортных средств и другого необходимого для участников специальной военной операции. Такие данные, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую областную думу, были озвучены сегодня, 16 ноября, на заседании регпарламента, где был принят в первом чтении проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Согласно последним поправкам в областной бюджет на текущий год более 209 миллионов рублей будут также выделены на создание в Волгограде многопрофильного центра поддержки ветеранов боевых действий, членов их семей, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.Всего доходы областного бюджета на следующий год прогнозируются в размере 173 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы планируются в сумме 126,5 млрд рублей, безвозмездные поступления – 46,5 млрд рублей. Расходы предусмотрены в объеме 178,2 млрд рублей. Дефицит – 5,2 млрд рублей.Бюджет остается социально ориентированным, подчеркнули в регпарламенте. В 2024 году порядка 60 процентов расходов предусмотрено на долю пяти социально значимых направлений - образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт.