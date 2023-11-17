Экономика

Почти 1 миллиард рублей собрали в волгоградский фонд помощи СВО

Экономика 17.11.2023 06:16
0
17.11.2023 06:16


В региональный фонд поддержки военнослужащих и добровольцев-участников СВО со времени его создания поступило 902 миллиона рублей. Из них 707 миллионов были потрачены на приобретение военной экипировки, медицинского и бытового оборудования, автотранспортных средств и другого необходимого для участников специальной военной операции. Такие данные, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую областную думу, были озвучены сегодня, 16 ноября, на заседании регпарламента, где был принят в первом чтении проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период  2025 и 2026 годов.
Согласно последним поправкам в областной бюджет на текущий год более 209 миллионов рублей будут также выделены на создание в Волгограде многопрофильного центра поддержки ветеранов боевых действий, членов их семей, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего доходы областного бюджета на следующий год прогнозируются в размере 173 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы планируются в сумме 126,5 млрд рублей, безвозмездные поступления – 46,5 млрд рублей. Расходы предусмотрены в объеме 178,2 млрд рублей. Дефицит – 5,2 млрд рублей.
Бюджет остается социально ориентированным, подчеркнули в регпарламенте. В 2024 году порядка 60 процентов расходов предусмотрено на долю пяти социально значимых направлений - образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
17.11.2023 07:14
Экономика 17.11.2023 07:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2023 19:40
Экономика 16.11.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2023 16:28
Экономика 16.11.2023 16:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2023 10:53
Экономика 16.11.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2023 09:11
Экономика 16.11.2023 09:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2023 19:51
Экономика 15.11.2023 19:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2023 12:35
Экономика 15.11.2023 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2023 11:14
Экономика 15.11.2023 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2023 09:02
Экономика 15.11.2023 09:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.11.2023 17:26
Экономика 14.11.2023 17:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2023 16:01
Экономика 14.11.2023 16:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.11.2023 14:01
Экономика 13.11.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2023 08:04
Экономика 13.11.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2023 19:48
Экономика 12.11.2023 19:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2023 08:23
Экономика 11.11.2023 08:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:31
Андрей Бочаров поздравил двух новых почетных граждан Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде легковушка протаранила машину ДПС. Автомобиль въехал в столбСмотреть фотографии
09:30
Врачи рассказали о состоянии попавших в реанимацию после взрыва волгоградцевСмотреть фотографии
09:03
Снег и морозы до -7 прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
«Сказали, все сгнило»: в бывшей общаге «Химпрома» в Волгограде не начался отопительный сезонСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
Сборная Кубы прилетает 17 ноября в ВолгоградСмотреть фотографии
07:57
В Волгограде увековечили память погибшего на СВО Михаила ШабаеваСмотреть фотографии
07:14
В Волгоградской области рухнули цены на зерноСмотреть фотографии
06:16
Почти 1 миллиард рублей собрали в волгоградский фонд помощи СВОСмотреть фотографии
21:58
В реанимации спасают двоих работников волгоградского завода «Форте»Смотреть фотографии
21:23
В день матча России и Кубы в Волгограде назначили две допэлектричкиСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде ликвидировали пожар на заводе «Форте»Смотреть фотографии
20:48
Рыжую волгоградку разыскивают с 7 ноябряСмотреть фотографии
20:20
Сергей Галанин и «СерьГа» выступят на «RT.Док: Время героев» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:04
Участие в СВО учтут при поступлении в колледжиСмотреть фотографии
19:40
В Волгоградской области дешевые яйца подорожали до 90 рублейСмотреть фотографии
19:32
Пострадавших при ЧП на заводе Волгограда доставили в ожоговый центрСмотреть фотографии
18:51
В Астрахани обрушились два подъезда 5-этажки. Под завалами ищут людейСмотреть фотографии
18:50
Закон о запрете телефонов в школах в первом чтении приняли депутаты ГДСмотреть фотографии
18:40
На юге Волгограда 19 ноября ограничат движение в двух районахСмотреть фотографии
18:12
В мэрии Волгограда назвали предварительную причину ЧП на заводеСмотреть фотографии
18:12
Опубликовано видео с места взрыва на заводе радиаторов в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
На юге Волгограда произошел взрыв на заводе, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:30
Концерт Xolidayboy в Волжском сорвался после возмущения бойцов СВОСмотреть фотографии
17:07
Забивший женщину металлическим прутом убийца избежал наказанияСмотреть фотографии
16:28
Герой России Олег Артемьев показал фото Волгограда с борта МКССмотреть фотографии
16:03
Юные танцоры из Котельниково стали лауреатами международного конкурсаСмотреть фотографии
15:57
Новую дорогу от ТРК «Акварель» в Волгограде торжественно откроют 19 ноябряСмотреть фотографии
15:53
«Ее хотели убить»: в Волгоград прибыл Виталий Бородин после избиения блогерши матерью-садисткойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Рабочие Концессий обновили водопроводные сети в Центральном районеСмотреть фотографии
 