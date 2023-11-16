Волгоградские полицейские сопроводили до роддома автомобиль, в котором находилась беременная женщина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 12 ноября в 21.30 час. к инспекторам отдельного взвода ДПС на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» за помощью обратился водитель автомобиля.
Мужчина объяснил, что вместе со своей беременной женой ехали в Камышин из Даниловского района. Однако во время поездки в машине у его супруги начались родовые схватки, и он попросил помощи, опасаясь, что не успеет вовремя доехать до больницы, так как не знал дороги.
Старший лейтенант полиции Николай Милованов и лейтенант полиции Станислав Иванов, включив проблесковые маячки на патрульном автомобиле, сопроводили автомобиль с беременной пассажиркой в медицинское учреждение.
Благодаря помощи полицейских, роженицу вовремя доставили в родильный дом. На свет появилась девочка. Это, кстати, уже шестой ребенок в этой семье.
Спустя три дня в день выписки сотрудники ДПС приехали в больницу, поздравили родителей с рождением дочери и подарили детское автокресло.
Многодетные родители выразили благодарность полицейским за оказанную помощь.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области