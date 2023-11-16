Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области назначили штраф в 150 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства, передает V102.RU.

Как сообщили в Волгоградском УФАС, это учреждение признали виновным в в административном правонарушении, предусмотренном ст.14.31 КоАП РФ (Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» еще в 2022 году антимонопольное ведомство уличило в монопольно высоких ценах на услуги лабораторных исследований качества питьевой воды для организаций, оказывающих услуги водоснабжения населению города Волжского и города Ленинска в Волгоградской области.

Тогда было вынесено решение и предписание о нарушении антимонопольного законодательства (пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Указанные решение и предписание в судах признаны законными.

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