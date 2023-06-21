Центр гигиены в Волгограде обязали снизить запредельные расценки на услуги

Общество 21.06.2023 09:45
0
21.06.2023 09:45
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с решением Волгоградского УФАС по делу о нарушении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» антимонопольного законодательства. Об этом сообщили V102.RU в Волгоградском УФАС.
Напомним, в 2022 году в УФАС обратились организации, оказывающие услуги водоснабжения населению Волжского и Ленинска Волгоградской области с жалобами на значительной рост стоимости услуг Центра гигиены по исследованию качества воды. В ходе проверки УФАС факты подтвердились. Так, на некоторые услуги расценки выросли от 3 до 6 раз. В частности, стоимость оформления протокола лабораторного испытания увеличилась на 375%, оформления акта отбора проб - на 660%.
В Центре гигиены обосновали рост расценок увеличением хронометража рабочего времени. Однако этот аргумент не нашел подтверждения. В связи с чем антимонопольный орган признал факт установления Центром гигиены монопольно высокой цены и выдал обязательное для исполнения предписание о пересмотре стоимости услуг в соответствии с фактически затрачиваемым рабочим временем.
Центр гигиены не согласился с решением и предписанием УФАС, обжаловав его в суде двух инстанций. На днях Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, как сделал это ранее арбитражный суд Волгоградской области, отказал Центру гигиены в удовлетворении заявленных им требований и подтвердил законность решения и предписания УФАС.
ЦГМС: в Волгоградской области к выходным похолодает до +4 °С21.06.2023 09:18
Общество 21.06.2023 09:18
Депутаты Волгоградской облдумы разрешат себе заседать дистанционно20.06.2023 20:40
Общество 20.06.2023 20:40
Волгоградская ГИБДД назвала 15 роковых участков федеральных дорог в регионе: список20.06.2023 17:47
Общество 20.06.2023 17:47
В Котово похоронили погибшего на СВО мобилизованного Влада Венецкого20.06.2023 15:13
Общество 20.06.2023 15:13
«Росгосстрах» запустил акцию «Горячий сезон» с выгодой до 25% при страховании жилья20.06.2023 13:50
Общество 20.06.2023 13:50
Голодные до кадров предприятия встретятся с волгоградцами в амфитеатре20.06.2023 12:54
Общество 20.06.2023 12:54
Три четверти жителей ЮФО учат своих детей копить деньги20.06.2023 11:33
Общество 20.06.2023 11:33
Время – деньги: волгоградским предпринимателям рассказали, чем полезен ЭДО20.06.2023 10:04
Общество 20.06.2023 10:04
Очередная серия экскурсий «Огни большого города» стартует 26 июня20.06.2023 09:49
Общество 20.06.2023 09:49
В Волгоградскую область возвращаются дожди и грозы19.06.2023 21:54
Общество 19.06.2023 21:54
Группа «Бандэрос» выступит в Волгограде 24 июня на молодежном фестивале19.06.2023 21:35
Общество 19.06.2023 21:35
«Бесцельно ездила»: волонтеры нашли пропавшую под Волгоградом пенсионерку19.06.2023 21:08
Общество 19.06.2023 21:08
Бесплатные занятия йогой два раза в неделю будут проходить в волгоградском ЦПКиО19.06.2023 20:47
Общество 19.06.2023 20:47
На севере Волгограда вагон СТ при развороте сошел с рельсов19.06.2023 20:37
Общество 19.06.2023 20:37
Утонувшие в мусоре площадки взялись разгребать коммунальщики Волгограда19.06.2023 19:44
Общество 19.06.2023 19:44