Cтали известны подробности ДТП на «танцующем» мосту в Волгограде

Ранее V102.RU сообщало о том, что из-за ДТП на «танцующем» мосту образовалась пятикилометровая пробка.
Происшествия 16.11.2023 09:26
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16.11.2023 09:26
Ранее V102.RU сообщало о том, что из-за ДТП на «танцующем» мосту образовалась пятикилометровая пробка.
В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили подробности ДТП на мосту через Волгу, которое произошло сегодня, 16 ноября. Как пояснили V102.RU в ведомстве, около 8-00 ч. на мостовом переходе столкнулись две иномарки. После чего водитель автомобиля «Лада Калина», пытаясь уйти от столкновения с попавшими в ДТП машинами, не справился с управлением и врезался в отбойник.По предварительным данным, за медицинской помощью обратились два человека.
Ранее V102.RU сообщало о том, что из-за ДТП на «танцующем» мосту образовалась пятикилометровая пробка.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области и видео читателей V102.RU
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