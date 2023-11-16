В Волгограде спасательному судну присвоили имя погибшего на СВО Геннадия Кожанова

Накануне в Краснослободском поисково-спасательном отряде МЧС России увековечили память сотрудника Геннадия Кожанова, погибшего в ходе СВО. Имя «Геннадий Кожанов» теперь будет носить судно на воздушной подушке «Хивус-10» с бортовым номером 393, рассказали V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области. Именно на нем Геннадий Кожанов служил в Краснослободском поисково-спасательном отряде МЧС России
спасателем 2 класса. На его счету десятки операций по спасению людей на акваториях волгоградской области. Также Геннадий Кожанов участвовал в ликвидации последствий ЧС в Волгограде, в том числе теракта на
железнодорожном вокзале, взрыва жилого дома на улице Космонавтов и многих других происшествий.
В сентябре 2022 года Геннадий Сергеевич принял решение участвовать вспециальной военной операции в составе отряда специального назначения «Ахмат» войск Национальной гвардии России. В ходе операции, выполнив
свой долг до конца, Геннадий погиб. Произошло это в феврале 2023 года. У Геннадия Кожанова остались жена и двое детей.
С 15 ноября судно, которому присвоили имя погибшего спасателя, встало на боевое дежурство. В этот же день его спустили на воду. По традиции отряда, вместе с родственниками погибшего героя судно прошло по Волге кругом почета.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области