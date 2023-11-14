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«Плыли за ранеными, их закидали гранатами»: волжанин посмертно удостоен ордена Мужества

Общество 14.11.2023 18:45
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14.11.2023 18:45


Погибший в ходе специальной военной операции 38-летний доброволец из города Волжского Волгоградской области Сергей Давыденко посмертно награжден орденом Мужества. О последнем бое лейтенанта рассказала V102.RU его родная сестра Аида. 

Мой брат погиб в августе. Я хочу, чтобы люди не забывали тех, кто отдал свои жизни на поле боя. Вспоминали наших героев, — говорит сестра погибшего участника СВО. – Сережа родился в Ростовской области, позже переехал в Волжский по учебе, да так здесь и остался. Окончил автомеханический факультет Волжского политехнического института (филиала ВолгГТУ). Работал на маршрутке, на скорой помощи. Срочную брат не служил, у них была военная кафедра, где получил звание лейтенанта. Сережа после института хотел попасть в полицию или армию, но тогда не получилось.

По словам Аиды, когда началась частичная мобилизация в прошлом году, Сергей Давыденко вызвался добровольцем.  

Когда уходил на фронт, повторял: «Кто, если не мы?». Говорил, что идет туда потому, что иначе над нами нависнет большая беда, нашим детям будет очень плохо. Его поставили командиром взвода. Отправили в Херсонскую область. У него под командованием оказались 125 человек, – вспоминает девушка. 

Аида рассказывает, что незадолго до гибели брата переписывалась с ним:

– Он отвечал, что у него все хорошо, а 5 августа он погиб. В те дни было жарко. Им дали задание. Они должны были выдвигаться в три утра. Поплыли на лодке (там острова) за ранеными и погибшими. Как мне потом рассказали, их атаковал дрон «Баба-Яга» – забросали с воздуха гранатами. Брат погиб на месте.

Родственница Сергея Давыденко уточняет, что за время нахождения в зоне СВО он получил медаль «За боевые отличия», а посмертно  награжден орденом Мужества. Похоронили добровольца в Волжском на Новом кладбище на Аллее Героев. У Сергея остались двое детей – шестилетняя дочь и 15-летний сын. 

Фото и коллаж: архив семьи, Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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