Общество

Путин посмертно наградил погибшего на новых территориях волгоградского полицейского

Общество 08.11.2023 15:08
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08.11.2023 15:08


В Волгоградской области сегодня, 8 ноября, в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации родным старшего лейтенанта полиции Алляма Кутуева передали госнаграду, сообщает V102.RU. Сотрудник МВД погиб в командировке на новых российских территориях. 

Аллям Амирович трагически погиб 1 мая 2023 года, находясь в командировке, при выполнении служебных обязанностей, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Семье погибшего старшего лейтенанта полиции передали государственную награду — медаль «За храбрость» II степени (посмертно).


Награжденный посмертно за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановленню международного мира и безопасности инспектор отделения по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району Аллям Кутуев служил в органах правопорядка с 2016 года. Полицейского похоронили в селе Бахтияровка Ленинского района Волгоградской области. 

Сотрудники волгоградского ГУ МВД России каждый год 8 ноября вспоминают своих коллег, отдавших жизни во имя покоя и безопасности граждан. Имена сотрудников ОВД высечены на стеле памяти «Солдатам правопорядка» у стен здания ГУ МВД России по Волгоградской области и навечно занесены в «Книгу памяти» областного главка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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