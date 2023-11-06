На Украине погиб мобилизованный строитель из Волгоградской области

В Волгоградской области завтра, 7 ноября, пройдет церемония прощания с рядовым Владимиром Дударевым, погибшим в зоне СВО. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Урюпинского района, наш земляк был призван по частичной мобилизации.

— В первые дни мобилизации он отправился защищать интересы России мужественно и самоотверженно. Владимир Дударев неоднократно был отмечен командованием части при несении службы и выполнении боевых задач. Наш земляк погиб 30 октября в Херсонской области, — сообщается в официальном некрологе.

Уточняется, что уроженец Новониколаевского района Владимир Дударев после окончания средней школы оказался в училище, а затем ушел на «срочку» в танковые войска.

— В жизни всегда был настоящим мужчиной, заботливым и любящим мужем и отцом. С детства все любил делать своими руками, всегда доводил начатое дело до конца. Стал профессионалом в строительном деле, — добавили в районной администрации.

Известно, что погибшему было всего 35 лет. У него остались жена и дети. Прощание с Владимиром состоится завтра в 11.15. Отпевание пройдет в Покровском храме, а в 12.00 начнется траурная церемония в сквере Павших борцов. Похороны пройдут в хуторе Попов.

Фото: администрация Урюпинска

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