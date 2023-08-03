«Они всего боятся»: районные власти отменили посвященный СВО фестиваль песни в Рудне









В Руднянском районе Волгоградской области власти отменили фестиваль военно-патриотической песни «Автомат и гитара», который в этом году хотели посвятить СВО и подвигу участников спецоперации. Как сообщил V102.RU бывший глава Руднянского городского поселения Виктор Полищук, который является основателем и главным организатором этого фестиваля, об этом решении власти района уведомили постфактум, даже не спросив его мнения. Официальная причина - экономия денежных средств, но у бывшего главы Рудни и действующего председателя районной организации ветеранов Афганистана другое мнение.

- Лично мое мнение - они всего боятся. Потому что, чтобы проводить фестиваль, надо иметь смелость, надо готовиться. Надо отстаивать свои слова и свое мнение о том, что ты говоришь и о том, что ты думаешь об СВО и подвиге тех, кто там находится. Это должна быть гражданская позиция, - считает Виктор Полищук.













Первый фестиваль военно-патриотической песни «Автомат и гитара» в Рудне прошел в 2007 году по инициативе Виктора Полищука, который тогда был главой Руднянского городского поселения. На официальном сайте поселения до сих пор фестивалю «Автомат и гитара» посвящен целый раздел. Здесь указано, что за более чем десятилетнюю историю его участниками стали более 100 исполнителей и исполнительских коллективов, представляющих Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Литву и Латвию. В прошлом году фестиваль провели под названием «Автомат и гитара. За наших!». В этом году его также планировали посвятить подвигу участников СВО. С обращением поддержать патриотический фестиваль в Руднянском районе еще в феврале текущего года к губернатору и председателю Волгоградской облдумы выступили участники регионального отделения Всероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Из бюджета Волгоградской области на проведение этого фестиваля в текущем году было выделено 100 тысяч рублей. Его планировали провести 11-13 августа. Оргкомитет начал подготовку, но в июне фестиваль отменили.

- Мне сказали, что якобы нет денег на него, но, на мой взгляд, это все отговорки, - комментирует ситуацию председатель оргкомитета фестиваля Виктор Полищук. - Я со спонсорами лично договорился. У меня есть постоянные спонсоры этого фестиваля. Они как были изначально, так и остались. В данном случае, считаю, это нежелание проводить фестиваль, нежелание брать ответственность. Вот и все.













Примечательно, что деньги на проведение фестиваля готовы дать и участники СВО из Руднянского района. Они высказывают свою поддержку организаторам фестиваля и готовы собрать на фестиваль столько, сколько будет нужно. В подтверждение своих слов Виктор Александрович предоставил переписку с такими бойцами, которые сейчас находятся в зоне СВО. Однако, по мнению Полищука, районные власти решили, что им проще отказаться от этого патриотического мероприятия, в которое помимо денег нужно вкладывать свои силы, нервы и душу.

Глава Руднянского района Волгоградской области Владимир Полетаев не стал отвечать на вопросы по телефону и попросил направить ему редакционный запрос. В ответе, который поступил в редакцию V102.RU за подписью главы района указано, что на проведение фестиваля в 2023 году комитетом культуры Волгоградской области запланировано 100 тысяч рублей. Решение об отмене фестиваля было принято на заседании Руднянского районного Совета народных депутатов 19 июня.

- Причиной для этого послужило следующее, - поясняет Владимир Полетаев. - Район дотационный. На организацию и проведение фестиваля ежегодно расходовались средства, поступившие в бюджет района исключительно в счет спонсорской помощи. В настоящее время, в связи с необходимостью оказания финансовой и экономической поддержки проведению СВО, и бойцов, мобилизованных непосредственно из Руднянского района, администрация Руднянского муниципального района, как и многие другие, периодически организовывает сбор и доставку гуманитарной помощи мобилизованным, работники, как и большинство жителей района перечисляют собственные средства.

Отмечается, что волонтерский штаб «Руднянский район #МЫВМЕСТЕ» ведет активную работу не только среди населения, но и сельхозпроизводителей и глав фермерских хозяйств, предпринимателей по оказанию всевозможной помощи участникам СВО.

- Депутаты районного Совета, в состав которого входят также и главы всех сельских поселений района, при принятии своего решения единогласно склонялись к мнению, что сбор средств на спонсорскую и материальную поддержку мобилизованных, их семей и военной операции в целом является наиболее значимым и важным мероприятием в нынешней ситуации, - заявляет глава района.

В свою очередь бывший глава Руднянского городского поселения утверждает, что мог бы организовать и провести фестиваль и без помощи районной власти, но делать этого не будет.

- Во-первых, многие ребята, которые планировали у нас выступить, уже поменяли свои планы. А во-вторых, зачем? Если душа у власти к нему не лежит и это все воспримется только в штыки, - говорит Виктор Полищук.

Власти Руднянского района считают, что военно-патриотических мероприятий у них проводится достаточно, которые пропагандируют среди молодого поколения ценности боевого братства и верности к ратному долгу.

- Благотворительные концерты, тематические молодежные акции, военно-патриотическая игра «Зарница», спартакиада сельской молодежи и др., - перечислили в районной администрации.

Что же касается фестиваля военно-патриотической песни и поэзии «Автомат и гитара», то к вопросу о его проведении уже в 2024 году власти района пообещали вернуться позже и принять решение с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в районе.

Фото: Виктор Полищук



