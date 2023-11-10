Волгоградцев предупредили о морозах и дождях в выходные

В Волгоградской области к выходным синоптики обещают морозы, дожди и штормовой ветер. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в отдельные ночи температура упадет до -4 градусов.

— Завтра, 11 ноября, в области сильные осадки маловероятны. Ночью и в первой половине дня местами опустится туман. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с. Ночью за окном +1...+6 °С, при прояснении температура упадет до +1...-4 °С, днем +5...+10 °С, — рассказали в Волгоградском ЦГМС. — В воскресенье, 12 ноября, в ночные часы без существенных осадков. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный с порывами до 15-20 м/с. Ночью +2...+7 °С, при прояснении +2...-3 °С, днем +5...+10 °С, местами до +13 °С.

В Волгограде на предстоящих выходных обещают преимущественно сухую с переменной облачностью погоду.

— В субботу ночью и утром туман. Ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. В ночной период +2...+4 °С, днем +7...+9 °С, — добавили волгоградские прогнозисты. — В воскресенье в городе на Волге разыграется ветер. Порывы с юго-востока составят 15-18 м/с. Ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»