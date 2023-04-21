Общество

«Несли на руках 5 километров»: в Волгоградской области прощаются с погибшим в СВО фельдшером Андреем Кизиным

Общество 21.04.2023 10:47
0
21.04.2023 10:47


В Волгоградской области сегодня, 21 апреля, простятся с погибшим в ходе спецоперации 31-летним мобилизованным Андреем Кизиным. Вдова рядового, Екатерина Кизина, рассказала журналистам ИА «Высота 102» о боевых буднях и последнем бое своего мужа. 

— Андрей 21 сентября, когда началась частичная мобилизация, сам поехал в военкомат, ему дали повестку и сказали, что перезвонят. Помню, когда за нее расписывался, у него там спросили: «А вы пойдете? Вы первый, кто так сказал». 23 сентября его забрали, — вспоминает Екатерина. 

По ее словам, у мужа была возможность остаться дома, но он твердо решил отправиться на передовую. 

— Андрей последние шесть лет работал санитаром в психиатрическом стационаре в селе Дворянском. Ему только в августе сделали операцию, удалили кисту, но муж твердо стоял на своем: «Я прорвусь», — рассказывает женщина. — Он всегда говорил, что пойдет, иначе просто не сможет смотреть своим детям в глаза. У нас два мальчика. Конечно, мне было страшно, но он принял решение, значит так надо. 

Екатерина говорит, что Андрей после школы попал в армию, служил в Волгограде, был водителем-санитаром. Демобилизовался в звании рядового в 2011 году. Занимался машинами какое-то время, работал в автосервисе. 

— Когда Андрея призвали по частичной мобилизации, то его сначала хотели отправить в медроту, но оставили с мотострелками — ходить на штурмы, а затем поставили ротным фельдшером, — поделилась вдова погибшего рядового. — Как он сам потом рассказывал, когда звонил, на фронте ему приходилось учиться буквально всему. Он шел с отрядом на разведку, если была нужна его помощь, как медика, то перебинтовывал раненых, выносил ребят из-под обстрелов. Помню, как-то рассказал об одном бое — 5 февраля. Их отправили всей ротой на зачистку участка, по которому перед этим отработала артиллерия. Но они попали под безумный пулеметный обстрел. По ним били крупнокалиберные орудия. В тот день погибли четверо и восьмерых ранило. Муж всем им оказал первую помощь, а затем помогал эвакуировать до точки сбора, несли на руках пять километров. Один их спасенных потом выходил на связь, благодарил моего Андрея за подаренный шанс на жизнь. 

На Новый год, как вспоминает Екатерина, супруг приехал в краткосрочный отпуск. 

— Побыл немного с нами, буквально несколько дней, потом опять уехал. Последний раз выходил на связь 8 апреля. Их прикомандировали к другой части. Муж сказал, что его за два дня обучили обращаться с ПТУРом (управляемая ракета, предназначенная для поражения танков и других бронированных целей, — Прим. ред.) и скоро они поедут на задание. Потом он пропал. Как теперь я узнала — Андрей погиб 11 апреля. Из военкомата сообщили только на днях. По наградам ничего не знают. Знаете, Андрей, ни разу не пожалел, что принял решение отправиться на передовую. Он просто так сказал: «Если не я, то никто. Я не хочу, чтобы они пришли сюда, к моей семье и детям».

Церемония прощания с Андреем Кизиным пройдет сегодня в Камышине по адресу: улица Театральная, 1, четвертый подъезд. Бойца похоронят на Аллее Славы со всеми воинскими почестями.

Фото и коллаж: Екатерина Кизина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.04.2023 11:51
Общество 21.04.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2023 11:49
Общество 21.04.2023 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.04.2023 11:06
Общество 21.04.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2023 19:29
Общество 20.04.2023 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2023 18:47
Общество 20.04.2023 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2023 17:54
Общество 20.04.2023 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2023 17:13
Общество 20.04.2023 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2023 16:45
Общество 20.04.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2023 16:19
Общество 20.04.2023 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2023 15:20
Общество 20.04.2023 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2023 14:41
Общество 20.04.2023 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2023 14:36
Общество 20.04.2023 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2023 14:14
Общество 20.04.2023 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.04.2023 14:02
Общество 20.04.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2023 12:54
Общество 20.04.2023 12:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:51
УК обязали восстановить подъезды взорвавшегося дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:49
«СОГАЗ-Мед» о симптомах инсульта и первой помощиСмотреть фотографии
11:31
Газовики заявили об отсутствии договора на техобслуживание у жильцов взорвавшейся квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде госпитализировали четырех пассажиров автобусаСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде в результате взрыва дома без жилья остались три семьиСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде ввели режим ЧС после взрыва в жилом домеСмотреть фотографии
10:47
«Несли на руках 5 километров»: в Волгоградской области прощаются с погибшим в СВО фельдшером Андреем КизинымСмотреть фотографии
10:35
Тele2 вручила 200 000 рублей талантливым студентам ВолгГТУСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области животные покусали 2460 человекСмотреть фотографии
09:19
Губернатор Бочаров заслушал доклад главы Волгограда по факту взрыва в жилом домеСмотреть фотографии
09:13
Названа причина взрыва в пятиэтажном доме в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:04
«Думали, нас взорвали»: в Волгограде открыли пункт временного размещения для жильцов дома на ул. ТитоваСмотреть фотографии
07:43
Облздрав: в результате взрыва жилого дома в Волгограде никто не пострадалСмотреть фотографии
06:59
Опубликовано видео первых минут после взрыва в доме на ул. Титова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
К взорвавшемуся дому в Волгограде прибыли руководители силовых и экстренных ведомствСмотреть фотографии
05:23
В Волгограде произошел взрыв в квартире дома на ул. Титова: подробности с места происшествияСмотреть фотографииCмотреть видео
21:53
«Это вам не Питер»: доходы депутатов Волгоградской облдумы остались тайной для избирателейСмотреть фотографии
21:34
В Волгоградской области осуждены похитители золота из ТЦ на 2,8 млн рублейСмотреть фотографии
21:00
Волгоградец пришел к соседям на разборки с ножомСмотреть фотографии
20:31
Волгоградстат зафиксировал рост цен на капусту и лук на 7%Смотреть фотографии
20:14
Волгоградским врачам дадут 1 миллион рублей за работу в малых городахСмотреть фотографии
19:29
«Одна искра - сгорит вся улица»: гигантские камыши держат в страхе жителей поселка под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
В Волжском похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Владимира ЕрошенкоСмотреть фотографии
17:57
Тele2 выступит партнером спортивных соревнований IRONSTARСмотреть фотографии
17:54
Волгоградские профсоюзы отменили первомайскую демонстрациюСмотреть фотографии
17:41
Двоих ищущих интима волгоградцев обманул мужчинаСмотреть фотографии
17:28
На «Красном Октябре» состоялся общезаводской субботникСмотреть фотографии
17:13
На Украине погиб 31-летний мобилизованный из Волгоградской области Андрей КизинСмотреть фотографии
16:45
Иудино дерево расцветает в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
16:31
Прикрывал «семейный бизнес». В Волгограде возбудили дело на 38-летнего экс-комбата ДПССмотреть фотографии
 