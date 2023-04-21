В Волгоградской области сегодня, 21 апреля, простятся с погибшим в ходе спецоперации 31-летним мобилизованным Андреем Кизиным. Вдова рядового, Екатерина Кизина, рассказала журналистам ИА «Высота 102» о боевых буднях и последнем бое своего мужа.

— Андрей 21 сентября, когда началась частичная мобилизация, сам поехал в военкомат, ему дали повестку и сказали, что перезвонят. Помню, когда за нее расписывался, у него там спросили: «А вы пойдете? Вы первый, кто так сказал». 23 сентября его забрали, — вспоминает Екатерина.

По ее словам, у мужа была возможность остаться дома, но он твердо решил отправиться на передовую.

— Андрей последние шесть лет работал санитаром в психиатрическом стационаре в селе Дворянском. Ему только в августе сделали операцию, удалили кисту, но муж твердо стоял на своем: «Я прорвусь», — рассказывает женщина. — Он всегда говорил, что пойдет, иначе просто не сможет смотреть своим детям в глаза. У нас два мальчика. Конечно, мне было страшно, но он принял решение, значит так надо.

Екатерина говорит, что Андрей после школы попал в армию, служил в Волгограде, был водителем-санитаром. Демобилизовался в звании рядового в 2011 году. Занимался машинами какое-то время, работал в автосервисе.

— Когда Андрея призвали по частичной мобилизации, то его сначала хотели отправить в медроту, но оставили с мотострелками — ходить на штурмы, а затем поставили ротным фельдшером, — поделилась вдова погибшего рядового. — Как он сам потом рассказывал, когда звонил, на фронте ему приходилось учиться буквально всему. Он шел с отрядом на разведку, если была нужна его помощь, как медика, то перебинтовывал раненых, выносил ребят из-под обстрелов. Помню, как-то рассказал об одном бое — 5 февраля. Их отправили всей ротой на зачистку участка, по которому перед этим отработала артиллерия. Но они попали под безумный пулеметный обстрел. По ним били крупнокалиберные орудия. В тот день погибли четверо и восьмерых ранило. Муж всем им оказал первую помощь, а затем помогал эвакуировать до точки сбора, несли на руках пять километров. Один их спасенных потом выходил на связь, благодарил моего Андрея за подаренный шанс на жизнь.

На Новый год, как вспоминает Екатерина, супруг приехал в краткосрочный отпуск.

— Побыл немного с нами, буквально несколько дней, потом опять уехал. Последний раз выходил на связь 8 апреля. Их прикомандировали к другой части. Муж сказал, что его за два дня обучили обращаться с ПТУРом (управляемая ракета, предназначенная для поражения танков и других бронированных целей, — Прим. ред.) и скоро они поедут на задание. Потом он пропал. Как теперь я узнала — Андрей погиб 11 апреля. Из военкомата сообщили только на днях. По наградам ничего не знают. Знаете, Андрей, ни разу не пожалел, что принял решение отправиться на передовую. Он просто так сказал: «Если не я, то никто. Я не хочу, чтобы они пришли сюда, к моей семье и детям».

Церемония прощания с Андреем Кизиным пройдет сегодня в Камышине по адресу: улица Театральная, 1, четвертый подъезд. Бойца похоронят на Аллее Славы со всеми воинскими почестями.

Фото и коллаж: Екатерина Кизина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»