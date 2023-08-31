В Волгограде родным погибших героев СВО вручили 11 орденов Мужества

Общество 31.08.2023 21:18
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31.08.2023 21:18
В музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде сегодня, 31 августа, передали 11 орденов Мужества родственникам военнослужащих, погибших в зоне СВО, передает V102.RU. Как сообщили в музее-панораме, церемония прошла в Триумфальном зале, где присутствовали также представители ветеранских и общественных организаций, юнармейцы.
Орденами Мужества посмертно награждены:
- майор Задворнов Евгений Михайлович;
- младший сержант Слободских Вячеслав Александрович;
- рядовой Емельянов Андрей Владимирович;
- рядовой Егоров Станислав Сергеевич;
- рядовой Чернов Вячеслав Викторович;
- рядовой Зуев Роман Юрьевич;
- рядовой Шахов Дмитрий Викторович;
- рядовой Загидулин Сергей Ильдусович;
- рядовой Савельев Сергей Сергеевич;
- рядовой Мелихов Максим Дмитриевич;
- рядовой Кизин Андрей Олегович.
Награды родным передали временно исполняющий обязанности военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский
Фото: музей-панорама «Сталинградская битва»
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