Экономика

В Волгограде авиаперелеты подорожали еще на 13%

Экономика 03.11.2023 07:59
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03.11.2023 07:59


В регионе продолжился рост стоимости на авиаперелеты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, только за прошедшую неделю билеты на полеты в самолетах в экономклассе на расстояние в тысячу километров выросли в цена на 12,75% - до 9297,45 рублей.
Ранее V102.RU сообщало, что с начала года стоимость авиабилетов увеличилась почти на 3 тысячи рублей.

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