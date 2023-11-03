Общество

«Пойдем пешком три километра?»: чиновников наказали за транспортные страдания жителей СНТ «Нефтяник»

Общество 03.11.2023 12:52
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03.11.2023 12:52


Должностные лица администрации Волгограда привлечены к дисциплинарной ответственности за мучения горожан, проживающих в Красноармейском районе. Как сообщили V102.RU в пресс-службе уполномоченного по правам человека Волгоградской области, факты нарушения расписания автобуса №32 и ненадлежащего содержания автотранспортных средств, на что жаловались жители, нашли подтверждение в ходе прокурорской проверки и стали поводом для представления, внесенного надзорным органом в адрес мэрии.

Поводом для прокурорского вмешательства стала ситуация, сложившаяся в СНТ «Нефтяник», расположенного на юге Волгограда. Жители, которые проживают здесь по прописке, уже длительное время испытывают сложности с транспортной доступностью. Автобус №32 нередко ломается, график движения в связи с эти не соблюдается. А проезд на коммерческих маршрутках, которые курсировали на данной линии, не дает права горожанам пользоваться транспортной картой «Волна».

Проверка, проведенная волгоградским уполномоченным по правам человека совместно с надзорными органами, подтвердила обоснованность претензий горожан. Так, при фактическом плане работ в мае-августе 2023 в среднем оставалось невыполненными по 30 рейсов ежемесячно. Кроме того, перевозчиком МУП «ВПАТП № 7» неоднократно допускались нарушения установленного расписания автобусного муниципального маршрута № 32.

О транспортных страданиях волгоградцев, проживающих в СНТ «Нефтяник», V102.RU сообщало в публикации «У нас тут беженцев полно»: жители СНТ в Волгограде требуют регулярный автобус до дачного поселка».  Между тем,  жители сообщили, что 2 ноября коммерческий перевозчик ушел с данного маршрута. 

А с 7 ноября мы вообще останемся отрезанными от цивилизации, – говорят волгоградцы. – С этого дня перестанет ходить муниципальный автобус №32, так как он считается дачным, и на зиму и раннюю весну у нас не будет никакого транспорта, чтобы довезти детей до школы, до детских садов, доехать на работу.

По словам волгоградцев, чтобы добраться до ближайшей остановки муниципального транспорта, им придется теперь идти пешком около 3 километров только в одну сторону.

 – И это через овраг, по бездорожью, при угрозе нападения бездомных собак, которых здесь очень много, – утверждают горожане. – При этом СНТ «Нефтяник» расположено не в сельском районе, а в черте города.

Люди в связи с полной остановкой транспортного сообщения с СНТ «Нефтяник», которое произойдет уже через несколько дней, намерены вновь жаловаться омбудсмену и в прокуратуру. 

Между тем, в администрации Волгограда V102.RU пояснили, что коммерческий маршрут №32 не собирается прекращать деятельность на данной линии. 

Накануне перевозчик не смог выйти на маршрут из-за поломки микроавтобуса, – прокомментировали в администрации города накануне. – Однако он намерен продолжить работу после окончания работы сезонного автобусного маршрута №32, который прекращает курсировать на данном направлении с 7 ноября. 

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