Общество

«У нас тут беженцев полно»: жители СНТ в Волгограде требуют регулярный автобус до дачного поселка

Общество 29.09.2023 17:51
0
29.09.2023 17:51


Волгоградцы, проживающие в СНТ «Нефтяник» Красноармейского района, требуют организовать регулярные автобусные перевозки к дачному массиву. Как рассказали V102.RU горожане, в СНТ на постоянной основе с пропиской проживают около 400 семей, в том числе с детьми, которых нужно возить в школы, на кружки и в дошкольные учреждения. Однако автобус №32 с 1 октября переводят на сокращенное расписание. Он будет ходить лишь по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

– Но что делать нам в остальные дни? – недоумевают волгоградцы. – Поездка на такси только в одну сторону обходится в 400-500 рублей, а у нас тут люди живут небогатые. Например, в СНТ покупают дома беженцы с Украины – здесь они недорогие, а поселок ухоженный – мы делаем и дороги, и свет проводим, вот хотим еще и газ в СНТ провести. Летом людей у нас еще больше – до 1500 семей.

По словам членов СНТ, автобусы №32 никогда пустыми не ходят. Наоборот, их даже не хватает.

– Маршрут обслуживает муниципальное предприятие ПАТП №7, а автопарк у них старый, автобусы все время ломаются. Мы посчитали, что с апреля по сентябрь этого года были отменены 200 рейсов автобуса! А теперь еще и не по всем дням они будут ходить, – делятся своей проблемой жители.

 Людям, чтобы выбраться из поселка, придется идти пешком – а это около двух километров, до остановки других автобусов, – рассказывает член СНТ Владимир. – При этом надо пересечь овраг, а там и вокруг СНТ огромное количество бездомных собак. Надеюсь, никто не хочет, чтобы, не дай Бог, случилась беда. Да и с колясками преодолеть такой путь – это дело нелегкое.

Горожане утверждают, что борются за регулярные рейсы автобуса №32 уже не первый год.

 Недавно нам предоставили коммерческую маршрутку, которая ходит только по понедельникам, но нас такой транспорт не устраивает – проезд в маршрутке дороже, влезть туда маломобильным группам граждан невозможно, да и карта «Волна» там не действует, – заявляют члены СНТ.

Волгоградцы считают, что есть несколько вариантов решения транспортной проблемы.

 Власти города заявляли, что Волгоград получит большую партию автобусов, поэтому есть возможность сделать маршрут №32 регулярным, ну можно сократить количество рейсов в зимний период, – предлагают горожане. – Можно также продлить до  СНТ «Нефтяник» автобусный маршрут №79, который обслуживает ВАП, и межмуниципальные маршруты №№104 и 114. Мы уже обращались с такой просьбой в облкомтранс, но нам ответили, что этот вопрос должны решать власти Волгограда.

Жители уже направили соответствующие обращения в администрацию Волгоградской области, а также главе Волгограда и предложили свой график движения автобуса №32.

 У нас очень перспективное СНТ, мы развиваемся, и, несмотря на то, что находимся на границе со Светлоярским районом, количество жителей у нас только прибавляется. Поэтому, проживая в черте города, мы хотим быть полноценными горожанами. Не у каждого есть возможность купить квартиру в новостройке за несколько миллионов рублей. Поэтому и приобретают дачи в нашем СНТ, чтобы как-то решить жилищный вопрос. А возможности у властей обеспечить нас нормальным автобусным сообщением, мы уверены, есть. Было бы, как говорится, желание.

В качестве примера, когда власти оставляют дачные автобусы даже после окончания сезона, волгоградцы привели Волжский. 

 В этом городе в СНТ можно доехать в любой день и в любое время года. Там круглогодично курсируют автобусы №4 до СНТ «Цветущий сад», №11 с 32-ого микрорайона до СНТ «Лилия». Да, зимой на линии выходят меньше автобусов, но все же выходят! Вот это настоящая забота о своих жителях. Мы просто хотим, чтобы власти занимались решением проблем жителей, а не отмахивались от них, как от неважных, – констатируют горожане. 

Редакция V102.RU направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на просьбу жителей.  И вот что ответили в мэрии: 

 В настоящее время СНТ «Нефтяник» обслуживает дачный автобусный маршрут №32 «Судоверфь - СНТ «Татьянка» - СНТ «Нефтяник», который курсирует ежедневно, кроме понедельника. По понедельникам данное СНТ обслуживает коммерческий маршрут №34 «Ул. Пролетарская – СНТ «Нефтебаза». С 1 октября в связи со снижением пассажиропотока произойдет плановое сокращение рейсов всех сезонных маршрутов, в том числе и №32 – он будет курсировать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. При этом маршрутное такси №34 начнет обслуживать данное направление в остальные дни – понедельник, вторник и четверг. В зимнее время коммерческий маршрут будет курсировать ежедневно.

Фото читателей V102.RU/Коллаж Алексея Костякова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.09.2023 20:01
Общество 29.09.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 19:44
Общество 29.09.2023 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 18:44
Общество 29.09.2023 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 17:21
Общество 29.09.2023 17:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.09.2023 15:30
Общество 29.09.2023 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.09.2023 15:15
Общество 29.09.2023 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.09.2023 15:06
Общество 29.09.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 14:31
Общество 29.09.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 13:51
Общество 29.09.2023 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 11:57
Общество 29.09.2023 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.09.2023 10:50
Общество 29.09.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 10:49
Общество 29.09.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 09:25
Общество 29.09.2023 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 21:36
Общество 28.09.2023 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 21:00
Общество 28.09.2023 21:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:24
В Волгоградской области детей-диабетиков обеспечили датчиками и сенсорамиСмотреть фотографии
20:02
Журналист погибла в автокатастрофе в Саратовской областиСмотреть фотографии
20:01
Бывший мэр Санкт-Петербурга приехал в МихайловкуСмотреть фотографии
19:44
В Камышине проезд в автобусах подорожает до 25 рублейСмотреть фотографии
18:44
Суд Волгограда признал Бронекатер БК-31 имуществом «Наследия»Смотреть фотографии
17:51
«У нас тут беженцев полно»: жители СНТ в Волгограде требуют регулярный автобус до дачного поселкаСмотреть фотографии
17:39
Не такой, как все: водителя Mercedes с «козырными» номерами лишат на год правСмотреть фотографии
17:21
Положительно относятся к китайским товарам 55% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:50
Студент вуза задержан в Волгограде за пособничество телефонным преступникамСмотреть фотографии
16:27
Перешел дорогу и упал: в Волжском на глазах прохожих умер мужчинаСмотреть фотографии
16:04
«Волга» вылетела на тротуар. В Волгограде за 10 минут произошло два ДТП на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
Был под наркотой: уличному дрифтеру в Волгограде добавили 10 сутокСмотреть фотографии
15:54
Свыше 5 млрд рублей выделил кабмин Госфонду поддержки участников СВОСмотреть фотографии
15:30
Большая поддержка малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
15:23
Волгоградские ватерполисты 29 сентября открывают сезон «большой воды»Смотреть фотографии
15:15
В «Царицынской опере» пройдет мировая премьера «Маленького принца»Смотреть фотографии
15:06
Призывную комиссию создали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:41
Траты волгоградцев на еду и одежду выросли до 19327 рублейСмотреть фотографии
14:31
Защитившим от атома: в Волгограде почтили память ликвидаторов Кыштымской аварииСмотреть фотографии
13:51
Под Волгоградом силовики нагрянули в самый лакомый для мигрантов районСмотреть фотографии
13:41
Крупный пожар на складе стройматериалов под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:41
Флотаторы и мастера химанализа схлестнулись в честной битве под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:15
Из Волгограда в зону СВО бойцам отправили беспилотники и блокираторы дроновСмотреть фотографии
11:57
Встречайте кроссовер будущего JAECOO – скоро в ВолгоградeСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области дайвер утонул на глазах у отцаСмотреть фотографии
10:59
Анатолий Гулевский наградил министра спорта РФСмотреть фотографии
10:50
Инвалид из Волгограда вынуждена искать помощи у Бастрыкина из-за бездействия УКСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом отбили условную атаку беспилотниковСмотреть фотографии
10:05
Цифровые бедняки и киберпанк: волгоградским учителям раскрыли лайфхаки о безопасности в СетиСмотреть фотографии
09:59
В ГШ Российской армии высказались о планах по частичной мобилизацииСмотреть фотографии
 