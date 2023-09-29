«У нас тут беженцев полно»: жители СНТ в Волгограде требуют регулярный автобус до дачного поселка

Волгоградцы, проживающие в СНТ «Нефтяник» Красноармейского района, требуют организовать регулярные автобусные перевозки к дачному массиву. Как рассказали V102.RU горожане, в СНТ на постоянной основе с пропиской проживают около 400 семей, в том числе с детьми, которых нужно возить в школы, на кружки и в дошкольные учреждения. Однако автобус №32 с 1 октября переводят на сокращенное расписание. Он будет ходить лишь по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.



– Но что делать нам в остальные дни? – недоумевают волгоградцы. – Поездка на такси только в одну сторону обходится в 400-500 рублей, а у нас тут люди живут небогатые. Например, в СНТ покупают дома беженцы с Украины – здесь они недорогие, а поселок ухоженный – мы делаем и дороги, и свет проводим, вот хотим еще и газ в СНТ провести. Летом людей у нас еще больше – до 1500 семей.



По словам членов СНТ, автобусы №32 никогда пустыми не ходят. Наоборот, их даже не хватает.



– Маршрут обслуживает муниципальное предприятие ПАТП №7, а автопарк у них старый, автобусы все время ломаются. Мы посчитали, что с апреля по сентябрь этого года были отменены 200 рейсов автобуса! А теперь еще и не по всем дням они будут ходить, – делятся своей проблемой жители.



– Людям, чтобы выбраться из поселка, придется идти пешком – а это около двух километров, до остановки других автобусов, – рассказывает член СНТ Владимир. – При этом надо пересечь овраг, а там и вокруг СНТ огромное количество бездомных собак. Надеюсь, никто не хочет, чтобы, не дай Бог, случилась беда. Да и с колясками преодолеть такой путь – это дело нелегкое.



Горожане утверждают, что борются за регулярные рейсы автобуса №32 уже не первый год.



– Недавно нам предоставили коммерческую маршрутку, которая ходит только по понедельникам, но нас такой транспорт не устраивает – проезд в маршрутке дороже, влезть туда маломобильным группам граждан невозможно, да и карта «Волна» там не действует, – заявляют члены СНТ.



Волгоградцы считают, что есть несколько вариантов решения транспортной проблемы.

– Власти города заявляли, что Волгоград получит большую партию автобусов, поэтому есть возможность сделать маршрут №32 регулярным, ну можно сократить количество рейсов в зимний период, – предлагают горожане. – Можно также продлить до СНТ «Нефтяник» автобусный маршрут №79, который обслуживает ВАП, и межмуниципальные маршруты №№104 и 114. Мы уже обращались с такой просьбой в облкомтранс, но нам ответили, что этот вопрос должны решать власти Волгограда.



Жители уже направили соответствующие обращения в администрацию Волгоградской области, а также главе Волгограда и предложили свой график движения автобуса №32.



– У нас очень перспективное СНТ, мы развиваемся, и, несмотря на то, что находимся на границе со Светлоярским районом, количество жителей у нас только прибавляется. Поэтому, проживая в черте города, мы хотим быть полноценными горожанами. Не у каждого есть возможность купить квартиру в новостройке за несколько миллионов рублей. Поэтому и приобретают дачи в нашем СНТ, чтобы как-то решить жилищный вопрос. А возможности у властей обеспечить нас нормальным автобусным сообщением, мы уверены, есть. Было бы, как говорится, желание.

В качестве примера, когда власти оставляют дачные автобусы даже после окончания сезона, волгоградцы привели Волжский.

– В этом городе в СНТ можно доехать в любой день и в любое время года. Там круглогодично курсируют автобусы №4 до СНТ «Цветущий сад», №11 с 32-ого микрорайона до СНТ «Лилия». Да, зимой на линии выходят меньше автобусов, но все же выходят! Вот это настоящая забота о своих жителях. Мы просто хотим, чтобы власти занимались решением проблем жителей, а не отмахивались от них, как от неважных, – констатируют горожане.



Редакция V102.RU направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на просьбу жителей. И вот что ответили в мэрии:

– В настоящее время СНТ «Нефтяник» обслуживает дачный автобусный маршрут №32 «Судоверфь - СНТ «Татьянка» - СНТ «Нефтяник», который курсирует ежедневно, кроме понедельника. По понедельникам данное СНТ обслуживает коммерческий маршрут №34 «Ул. Пролетарская – СНТ «Нефтебаза». С 1 октября в связи со снижением пассажиропотока произойдет плановое сокращение рейсов всех сезонных маршрутов, в том числе и №32 – он будет курсировать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. При этом маршрутное такси №34 начнет обслуживать данное направление в остальные дни – понедельник, вторник и четверг. В зимнее время коммерческий маршрут будет курсировать ежедневно.



Фото читателей V102.RU/Коллаж Алексея Костякова