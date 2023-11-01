В Волгоградской области ищут пропавшего в октябре лысого мужчину

Почти месяц продолжаются поиски бесследно исчезнувшего жителя Суровикинского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, 51-летний мужчина ушел из дома в октябре и словно растворился.
— Пропал житель Суровикино Алексей Викторович Устюжкин. С 18 октября 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 170 сантиметров
худощавое телосложение
лысый
глаза карие
К сожалению, поисковики не располагают информацией, во что был одет волгоградец в день исчезновения. Если у вас есть сведения, способные пролить свет на исчезновение мужчины, просьба связаться с координатором поисков по номеру 8 906 167 94 44.
Фото и коллаж: «Лиза Алерт» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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