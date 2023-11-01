«Иномарка всмятку»: на туманной трассе в Волгоградской области разбились два автомобиля

В Волгоградской области сегодня, 1 ноября, произошла авария с участием грузовой ГАЗели и Mitsubishi. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось на 850 километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным, пострадали два пассажира иномарки, а также два водителя. Известно, что грузовик перевозил стройматериалы.

На месте аварии работают экипажи отдельного батальона ДПС областной государственной автомобильной инспекции.





Ранее, напомним, в ГУ МВД по Волгоградской области обратились к водителям с просьбой соблюдать осторожность на дорогах из-за густого тумана.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области