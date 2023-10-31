Волгоград получил 50 новых автобусов

Все новые автобусы низкопольные, с автоматической коробкой переключения передач, вместительностью не менее 85 пассажиров. Каждая машина оборудована устройством, позволяющим производить посадку-высадку пассажиров на инвалидных колясках, системой принудительного наклона кузова, системами кондиционирования, отопления и безналичной оплаты проезда, а также комплексом видеонаблюдения.
В настоящее время также завершены аукционные процедуры на определение поставщика еще 25 автобусов для нужд «ВПАТП-7» в 2024 году. В следующим году запланировано приобретение для нужд областного центра еще более 200 автобусов большого класса.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о проблемах с транспортным обеспечением жителей южных районов города. Измученные долгими ожиданиями общественного транспорта и постоянными поломками автобусов №2№2 и 55 горожане рассказывали, что подобные проблемы они испытывают последние несколько месяцев. Тогда в администрации Волгограда заверяли, что ожидаются крупные поставки новых автобусов.