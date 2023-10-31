Президент Федерации волейбола Волгоградской области: «Волжаночка» - это молодая команда с перспективой»

Волейболистки «Волжаночки-GRASS» одержали одну победу в четырех встречах на домашнем этапе Высшей лиги «Б», который состоялся в Волжском в ФОК «Авангард», сообщает V102.RU.

Напомним, волгоградская команда в первом туре в Череповце показала аналогичный результат. Тогда единственная виктория была достигнута над «Италмасом» из Ижевска со счетом 3:2. На сей раз подопечные Александра Чернова в родных стенах дважды сыграли с «Разанью-РГУ» и «Университетом-Визитом» из Пензы. Пензенский коллектив, идущий в группе лидеров, оба матча выиграл у хозяек 3:0.

Куда более упорными получились две встречи с рязанскими волейболистками. Во всех сетах в первой игре шла борьба до последнего. Однако удача постоянно оказывалась на стороне гостей. В дебютной партии «Волжаночка» проиграла со счетом 25:27. И в следующем сете интрига сохранилась до финала. Но всё-таки соперницы волгоградок преуспели — 25:23. Также все шансы зацепить третью партию были у команды Чернова. Хозяйки получили четыре сетбола , но финального рывка для победы не хватило. «Рязань» взяла сет — 32:30 и итоговую викторию в поединке — 3:0.







Уже через два дня эти же соперники сошлись вновь под занавес второго тура. Волгоградские волейболистки определенно горели желанием порадовать родные трибуны долгожданным успехом. С самого начала «Волжаночка» поймала кураж. Игра им явно давалась. Закономерным итогом стал выигрыш хозяек на старте — 25:19. К сожалению, затем волгоградки стали допускать невынужденные потери и ошибки. Качество волейбола у хозяек заметно просело, а оппонентки быстро наказали - 25:14 в их пользу и без ез шансов для «Волжаночки».



Как нельзя кстати пришелся отдых между партиями и полезные наставления от Александра Чернова. Его подопечные перевели дух и резво стартовали в третьем сете, имея преимущество в плюс восемь. Однако гости не собирались сдаваться и оказывали сопротивление до последнего. При этом рязанский коллектив, хоть и устроил настоящую погоню за соперницами, но не догнал хозяек площадки, которые оставили важнейшую партию за собой — 25:21.



В следующем сете зрители снова увидели битву характеров, когда никто не захотел уступать. На сей раз фортуна вернула должок «Волжаночке», сумевшей довести дело до заслуженного успеха - 25:22 и итоговой виктории 3:1 по сетам. Лучшим игроком в составе победительниц стала Софья Багрова. После завершения заключительного поединка Софья прокомментировала прошедший матч V102.RU.









— Физически чувствуем себя хорошо. Бегаем, прыгаем, но ничего не болит, — отметила 17-летняя волейболистка, выступающая на позиции диагонального.

Спортсменка призналась, что у команды была высокая мотивация перед последней игрой с «Рязанью». И высоко оценила поддержку родных трибун.



Своим мнением о домашних поединках клуба поделился с V102.RU также президент «Волжаночки-GRASS» и одновременно глава Федерации волейбола Волгоградской области Николай Стасюк.

— Выиграли бы все игры, то были довольны. Но это только начало сезона. Конкуренты все серьезные, со взрослыми игроками. У нас самая молодая команда, которой нужно набраться опыта, чтобы начать стабильно побеждать. Хотя мы уже кого-то обыгрываем. Это хорошо, — высказался глава федерации.





Вдобавок Николай Стасюк с положительной стороны оценил прогресс команды, которая собралась только перед стартом прошлого чемпионата, по итогам которого «Волжаночка» сразу же заработала повышение в классе.

— Мы уже имеем успехи в Высшей лиге. На выезде победили, дома тоже. Постепенно идет становление коллектива. Если бы стояла конкретная задача выигрывать, то набрали бы профессиональных игроков, как в других клубах. А мы же взяли перспективных волейболисток, которые и дальше будут совершенствоваться. Задача на данный момент не стоит всех побеждать. При этом все соперники по силам, просто пока не хватает немного опыта, — признался руководитель.









Также президент «Волжаночки-GRASS» отметил зрителей, посетивших домашние поединки команды.

—Болельщики - молодцы! Приходят и поддерживают. Последняя игра была в воскресенье, люди отдыхают в выходной, это понятно. А в четверг, пятницу и субботу была плохая погода. Но все равно на матч с «Рязанью» зрителей собралось половина арены, — оценил специалист.



В заключение Николай Стасюк рассказал, почему клуб в данный момент выступает в Волжском, а не в Волгограде.



— В ФОК «Авангард» - хороший зал, который соответствует нормам регламента. Единственное - покрытие вызывает вопросы, а так условия для выступлений подходящие, — подытожил специалист.

После двух проведенных туров «Волжаночка-GRASS» набрала шесть очков и идет на шестом месте в зоне «Центр» Высшей лиги «Б». Следующий этап пройдёт в Таганроге, который начнется для волгоградок 16 ноября. В Ростовской области подопечные Александр Чернова померятся силами с клубами «Брянск» и «Воронеж».