Общество

В Волгоградской области в 2023 году родилось 273 ребенка из «пробирки»

Общество 29.10.2023 12:27
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29.10.2023 12:27


828 процедур ЭКО выполнено с начала 2023 года по полису ОМС в Волгоградской области. Об этом сообщили V102.RU в региональном комитете здравоохранения.  505 женщин встали на учет по беременности. Средства выделяются  по регпроекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».
Всего с  начала 2023 года в семьях родилось 273 ребенка из «пробирки», в том числе 12 двоен.
За процедурой ЭКО в 2023 году обратилось 566 пациенток, большинство из них — женщины в возрасте от 30 до 39 лет. Для получения направления, пояснили в облздраве,  необходимо записаться на прием в женскую консультацию по месту жительства, где предоставляется вся необходимая информация и оформляется квота. Получив назначение на проведение процедуры, будущая мама выбирает клинику для проведения ЭКО. В число профильных учреждений входят клиника № 1 ВолгГМУ, «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и Дитя».

Фото сайта администрации Волгоградской области

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