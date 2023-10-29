В Волгоградской области в 2023 году родилось 273 ребенка из «пробирки»





828 процедур ЭКО выполнено с начала 2023 года по полису ОМС в Волгоградской области. Об этом сообщили V102.RU в региональном комитете здравоохранения. 505 женщин встали на учет по беременности. Средства выделяются по регпроекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». 828 процедур ЭКО выполнено с начала 2023 года по полису ОМС в Волгоградской области. Об этом сообщили V102.RU в региональном комитете здравоохранения. 505 женщин встали на учет по беременности. Средства выделяются по регпроекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Всего с начала 2023 года в семьях родилось 273 ребенка из «пробирки», в том числе 12 двоен.За процедурой ЭКО в 2023 году обратилось 566 пациенток, большинство из них — женщины в возрасте от 30 до 39 лет. Для получения направления, пояснили в облздраве, необходимо записаться на прием в женскую консультацию по месту жительства, где предоставляется вся необходимая информация и оформляется квота. Получив назначение на проведение процедуры, будущая мама выбирает клинику для проведения ЭКО. В число профильных учреждений входят клиника № 1 ВолгГМУ, «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и Дитя».