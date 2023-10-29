В Волгоградской области в 2023 году родилось 273 ребенка из «пробирки»

За процедурой ЭКО в 2023 году обратилось 566 пациенток, большинство из них — женщины в возрасте от 30 до 39 лет. Для получения направления, пояснили в облздраве, необходимо записаться на прием в женскую консультацию по месту жительства, где предоставляется вся необходимая информация и оформляется квота. Получив назначение на проведение процедуры, будущая мама выбирает клинику для проведения ЭКО. В число профильных учреждений входят клиника № 1 ВолгГМУ, «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и Дитя».
Фото сайта администрации Волгоградской области