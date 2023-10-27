В небе над Волгоградом пассажиру из Новосибирска стало плохо

В аэропорту Волгограда накануне вечером на взлетном поле заметили врачей скорой помощи. Как сообщает V102.RU, в полете 55-летний пассажир стал жаловаться на свое состояние.

— К прибытию рейса из Новосибирска в аэропорт Волгограда срочно вызвали бригаду СМП, — рассказали информагентству в региональной Службе скорой медицинской помощи. — В 21.50 самолет благополучно сел, медики оперативно поднялись на борт.

Врачи оказали помощь мужчине прямо в самолете. Гемодинамические показатели (движение крови по сосудам) не показали наличие отклонений. Мужчина от госпитализации отказался.

Фото: Служба СМП Волгоградской области

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