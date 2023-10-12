В Волгограде умерла пассажирка летевшего в Сочи самолета

Сегодня, 12 октября, в аэропорту Волгограда из-за больного пассажира совершил вынужденную посадку самолет, который летел из Москвы в Сочи. Однако женщину, которой на вид около 60 лет, спасти не удалось, передает V102.RU.

- Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажира, - сообщили информагентству в облздраве.

В аэропорту Волгограда уточнили, что рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из «Домодедово» в Сочи совершил вынужденную посадку в 17:15 по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

- Самолет вылетел из Волгограда по маршруту в 20.04, - добавили в аэропорту.