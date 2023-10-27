Под Волгоградом на новом памятнике Гагарину вздулась свежая краска

Администрация города Волжского Волгоградской области 27 октября пообещала привести в порядок открытый месяц назад памятник Юрию Гагарину. По информации жителей города-спутника Волгограда, на монументе через месяц после открытия успела встать «шубой» краска.

Как пояснили в мэрии Волжского, метаморфозы с памятником произошли из-за капризов погоды.

– На новой инсталляции на пересечении проспекта Ленина и улицы Космонавтов под воздействием погодных условий произошло нарушение целостности покрытия, – прокомментировали чиновники.

По их словам, сотрудники ресурсоснабжающей организации, которая и установила инсталляцию, устранят все дефекты. Однако произойдет это только при наступлении благоприятных погодных условий.

К слову, жители Волжского обращают внимание еще и на тот момент, что ракета, сваренная из труб и установленная рядом с изображением Гагарина, носит название «Союз» в то время, как Юрий Алексеевич совершил полет в космос на корабле «Восток-1».

Фото: администрация Волжского / t.me