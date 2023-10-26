«Яндекс.Карты» первыми в России разработали высокодетализированную карту для водителей, на которой дороги отображаются как в реальном городе. Как сообщает V102.RU, разметку по полосам, парковочные места и островки безопасности теперь увидят и жители Волгограда.

— Чтобы создать карту с подробной разметкой, мы использовали инструмент для репроецирования панорам. Он накладывает свежие панорамы на спутниковые снимки с учетом перспективы, в результате чего мы получаем актуальное изображение дорог и автоматизируем процесс детализации карты, — рассказывает Ольга Бобкова, руководитель продукта «Яндекс.Карт». — В итоге мы оцифровали в Волгограде более 110 километров дорог и нанесли на них 140 разных видов разметки.





Уточняется, что подробная разметка доступна в приложениях «Яндекс.Карты» и «Навигатор». В городе-герое она отображается в границах от «Волгоград Арены» до станции скоростного трамвая «ТЮЗ». Нововведение позволит проще ориентироваться в пути — особенно на сложных развязках.





Также детально размечены дороги Москвы в пределах ТТК, МКАД и крупные магистрали, центральные районы и основные магистрали Уфы, центры Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Обновления видны и при подключении к CarPlay или Android Auto.

В компании уточняют, чтобы увидеть новую карту, необходимо открыть вкладку «Навигатора» или выстроить маршрут на машине и поехать. В пути «Яндекс.Карты» покажут рекомендуемую траекторию движения с учетом полос. Это позволит вовремя перестроиться для поворота.

Здания вдоль маршрута также проецируются в 3D и служат дополнительными ориентирами во время движения. Вместе с детальной разметкой это облегчит водителям ориентирование в «каменных джунглях».





Помимо самой карты, обновилась и камера, следующая вдоль маршрута. Теперь пользователь видит больше пути и дорожных событий впереди, включая ДТП и участки проведения ремонтных работ. Нововведение позволит подготовиться к маневрам и не пропустить поворот, а также заранее поменять маршрут на более удобный.

В «Яндексе» пояснили, что в скором времени еще больше дорог Волгограда и транспортных артерий других городов обретут подробную разметку. В будущем карте добавят реалистичности за счет детального изображения зданий, туннелей, остановок, входов в подземные переходы, деревьев и других объектов.

Скриншот и инфографика: «Яндекс.Карты»