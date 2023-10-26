В Волгограде экстренно сел самолет из Турции с больным пассажиром

В аэропорту Волгограда накануне экстренно приземлился борт из Турции. Как сообщает V102.RU, в полете одному из пассажиров стало плохо.

— Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU2121, следовавший по маршруту Бодрум — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 17.55 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров, — прокомментировала информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

Уточняется, что туриста передали в медучреждение города. Борт вылетел из Волгограда по маршруту в 18.57.

По информации Telegram-канала Aviaincident, командир воздушного судна доложил о больном пассажире и объявил сигнал срочности в 17.31. Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о смерти пассажирки летевшего в Сочи самолета.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»