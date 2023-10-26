Заболеваемость ковидом подскочила на 48% в Волгоградской области

За неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Волгоградской области вырос на 48%. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, у обратившихся за медицинской помощью с признаками острой респираторной инфекции в 90 случаях был выявлен COVID-19, тогда как неделей ранее было 60 случаев.

По результатам генетического секвенирования в регионе циркулирует геновариант «Омикрон».

Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области выросла за неделю на 2,5%, так как чаще стали болеть взрослые. Случаев гриппа пока не выявлено. В регионе циркулируют преимущественно вирусы не гриппозной этиологии. Чаще всего выявляют риновирус, встречается также парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус и COVID-19.