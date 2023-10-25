МВД объявило в розыск антивоенного волгоградского художника Philippenzo

Уличный художник из Волгограда Филипп Козлов, больше известный как Philippenzo, объявлен МВД в федеральный розыск, сообщает V102.RU.

При этом в ориентировке не указывается, по какой конкретно статье УК РФ разыскивают 38-летнего граффитиста, работающего в технике стрит-арт. Ранее Козлов привлекался к административной ответственности за изображения, дискредитирующие российскую армию. Среди самых известных работ — антивоенные «Изроссилование» и «Цинк наш».

Как утверждал Philippenzo в своих интервью, уголовное дело на него возбудили по статье о вандализме по мотивам политической ненависти. Из-за этого ему пришлось эмигрировать в Литву. В своем Telegram художник сообщил, что «узнал о розыске как раз в тот момент, когда проходил тест на вменяемость», в котором он осудил СВО и оспорил принадлежность Крыма.

Ранее акционист по решению Люберецкого городского суда Московской области получил 15 суток ареста за неповиновение полицейскому в спецприемнике, куда его поместили по прилету из Грузии. До этого волгоградца приговорили к аналогичному сроку за уличное граффити.

Напомним, что Philippenzo неоднократно судили в Волгограде. Молодой человек создавал изображения, дискредитирующие ВС РФ, за что получал административные штрафы. В августе прошлого года возмутитель спокойствия и борец с режимом, как Козлов сам себя называет, буквально умолял своих подписчиков «задонатить» ему денег на оплату штрафа, а также грозился оспорить решение суда в ЕСПЧ.

Фото и коллаж: МВД России, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

Уличный художник из Волгограда Philippenzo вышел на свободу