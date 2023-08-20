Общество

Держался за ручку камеры. Уличный художник из Волгограда Philippenzo вышел на связь после ареста

Общество 20.08.2023 08:33
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20.08.2023 08:33


Уличный художник из Волгограда Филипп Козлов под псевдонимом Philippenzo вышел на связь после своего ареста в Москве. Своим подписчикам волгоградец, называющий себя бунтарем, провокатором и возмутителем спокойствия, рассказал, что снова оказался за решеткой на 15 суток.

— Все так же сижу в Люберецком спецприемнике. У меня отобрали всю технику (включая телефон, поэтому и пропал с радаров). Перевели в одиночную камеру, и даже гулять теперь выводят так, чтобы не пересекался с другими арестантами (чувствую себя Человеком в железной маске), — написал в своих соцсетях Филипп Козлов. — И вновь осудили на 15 суток. «Оказал неповиновение, отказался проследовать в камеру, держался за ручку двери, всячески отказывался выполнить законное распоряжение сотрудника полиции»…

Согласно постановлению Люберецкого городского суда Московской области, «Козлов Ф.Н., являясь административно-арестованным, находясь в специальном приемнике МУ МВД России «Люберецкое» при переводе из камеры № в камеру №, в связи с плановой санитарной обработкой камеры №, оказал неповиновение сотруднику полиции, отказался проследовать в камеру №, держался за ручку двери камеры №, всячески отказываясь выполнить законное распоряжение сотрудника полиции, а равно воспрепятствовал исполнению служебных полномочий, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ». 

Уточняется, что в суде Козлов свою вину не признал, опроверг фактические обстоятельства, изложенные в протоколе и заявил ходатайство об обеспечении участия защитника. 

Philippenzo неоднократно судили в Волгограде. Молодой человек создавал изображения, дискредитирующие российскую армию. ВС РФ. В августе 2022 года акционист просил своих подписчиков посодействовать ему деньгами на оплату штрафа и грозился оспорить решение суда в ЕСПЧ. 

Напомним, суд в Москве постановил арестовать уличного художника Филиппа Козлова, работающего в технике стрит-арт под псевдонимом Philippenzo по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Как ранее сообщали журналисты «Высоты 102» со ссылкой на «Коммерсантъ», акциониста задержали в аэропорту по прилету из Грузии. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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