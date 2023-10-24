Сегодня, 24 октября, на фасаде детской школы искусств № 4 в Волгограде открыли мемориальную доску в память о преподавателе Сергее Шмелеве, который год назад погиб в ходе специальной военной операции. Об этом V102.RU сообщили в администрации города.

По данным мэрии, в торжественной церемонии приняли участие родные и близкие героя, преподаватели и учащиеся школы, представители общественности.

Напомним, что 34-летний преподаватель детской школы искусств был мобилизован на СВО в конце сентября 2022 года. Погиб Сергей Шмелев 24 октября. Указом президента РФ он посмертно был награжден орденом Мужества. С ходатайством об увековечивании его памяти в гордуму Волгограда обратился коллектив муниципального образовательного учреждения детской школы искусств № 4.

В этом учреждении Сергей Шмелев работал с 2017 года на должности преподавателя художественного отделения. Он неоднократно одерживал победы в различных профессиональных конкурсах, а его ученики не раз становились призерами различных выставок, конкурсов.

Фото: ИА «Городские вести»

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