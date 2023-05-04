



Школа №82 в Дзержинском районе Волгограда будет носить имя Героя России Алексея Катериничева, погибшего в ходе специальной военной операции. Такое решение приняли сегодня, 4 мая, депутаты Волгоградской гордумы.

С ходатайством о присвоении этому общеобразовательному учреждению имени Героя России выступили сотрудники МЧС. Алексей Катериничев служил в ФСБ и МЧС России, проводил спасательные операции особого риска. Первым его боевым заданием была операция по спасению заложников в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии в сентябре 2004 года. Впоследствии он принимал участие более чем в 20-ти контртеррористических и специальных операциях. Неоднократно награждался боевыми орденами и медалями, кавалер трех орденов Мужества.

В августе 2022 года был назначен первым заместителем главы администрации Херсонской области по безопасности. Полковник Катериничев погиб 30 сентября прошлого года в результате ракетного удара ВСУ. Посмертно удостоен звания Героя России.

Волгоградские депутаты в преддверии Дня Победы также увековечили память защитников Сталинграда – командира танка В.И.Казакова, механика-водителя Д.Ф.Придавы, наводчика С.В.Баринова, заряжающего Л.Е.Кривицкого и помощника механика водителя В.К.Щепко. 28 января 1943 года в бою танк был поврежден, но экипаж сражался до последнего боеприпаса. Только через шесть часов к танку подобрались гитлеровцы, но, не сумев взломать люки, подожгли боевую машину. Экипаж был посмертно награжден орденами Отечественной войны. На здании школы №72 Краснооктябрьского района в память о героических танкистах будет установлена мемориальная доска.

Еще одна мемориальная доска появится и на здании детской школы искусств №4 Центрального района. Ее откроют в честь бывшего преподавателя художественного отделения Сергея Шмелева. Он героически погиб на Донбассе 24 октября 2022 года. Указом Президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.





Фото Волгоградской гордумы

