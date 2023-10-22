В Краснооктябрьском районе Волгограда столкнулись две легковушки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, один из водителей хотел проскочить на мигающий желтый.

— Пересечение проспекта имени В. И. Ленина и улицы Кубинской. LADA летела на желтый, протаранила Kia. В отечественной легковушке девушка ударилась ногой. Больше вроде никто не пострадал, — рассказали информагентству очевидцы.





Напомним, что сегодня утром в Краснооктябрьском районе пьяный водитель без прав передвигался на легковушке вслепую. От столкновения с дорожным знаком машина загорелась.

Фото: читатели ИА «Высота 102»