Мэрия Волгограда объяснила, куда жаловаться при отсутствии тепла

Администрация Волгограда сегодня, 21 октября, опубликовала план действий для горожан, которые столкнулись с отсутствием отопления в своих квартирах, передает V102.RU.
По данным горадминистрации, для начала нужно понять, в чьем ведении проблема.
Итак, если нет тепла во всем многоквартирном доме, тогда необходимо обратиться в диспетчерскую службу ООО «Концессии теплоснабжения»:
99-02-93 – центральная диспетчерская служба (информация по всем районам);
59-81-19 – Тракторозаводский;
59-81-71 – Краснооктябрьский;
59-81-21 – Центральный и Ворошиловский;
59-81-24 – Дзержинский;
59-81-22 – Советский и Кировский;
59-81-27 – Красноармейский.
Диспетчерские службы работают круглосуточно и без выходных.
Если тепла нет в вашей квартире или в одной из комнат, то нужно обратиться в свю управляющую компанию или ТСЖ. В мэрии отмечают, что они обязаны оперативно отреагировать на заявку и провести регулировку внутренних сетей.
Если УК игнорирует заявки, не отвечает на телефоны и не решает проблему, то об этом нужно сообщить в информационно-диспетчерские службы МБУ «ЖКХ районов Волгограда»:
70-10-26 – Тракторозаводский;
23-13-15 – Центральный;
97-60-00 – Ворошиловский;
45-29-83 – Кировский;
73-50-82 – Краснооктябрьский;
54-50-24 – Дзержинский;
41-69-51 – Советский;
67-70-67 – Красноармейский;
33-63-92 – городская оперативно-диспетчерская служба.
Прием заявок в службы районных ЖКХ осуществляется в течение всего отопительного периода с 8.00 до 20.00. Без выходных.
Напомним, что отопительный сезон начался в Волгограде 17 октября. Все 128 котельных обеспечивают подачу тепла до ввода в многоквартирные дома.