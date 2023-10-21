Общество

Мэрия Волгограда объяснила, куда жаловаться при отсутствии тепла

Общество 21.10.2023 17:17
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21.10.2023 17:17


Администрация Волгограда сегодня, 21 октября, опубликовала план действий для горожан, которые столкнулись с отсутствием отопления в своих квартирах, передает V102.RU.

По данным горадминистрации, для начала нужно понять, в чьем ведении проблема.

Итак, если нет тепла во всем многоквартирном доме, тогда необходимо обратиться в диспетчерскую службу ООО «Концессии теплоснабжения»:

99-02-93 – центральная диспетчерская служба (информация по всем районам);

59-81-19 – Тракторозаводский;

59-81-71 – Краснооктябрьский;

59-81-21 – Центральный и Ворошиловский;

59-81-24 – Дзержинский;

59-81-22 – Советский и Кировский;

59-81-27 – Красноармейский.

Диспетчерские службы работают круглосуточно и без выходных.

Если тепла нет в вашей квартире или в одной из комнат, то нужно обратиться в свю управляющую компанию или ТСЖ. В мэрии отмечают, что они обязаны оперативно отреагировать на заявку и провести регулировку внутренних сетей.

Если УК игнорирует заявки, не отвечает на телефоны и не решает проблему, то об этом нужно сообщить в информационно-диспетчерские службы МБУ «ЖКХ районов Волгограда»:

70-10-26 – Тракторозаводский;

23-13-15 – Центральный;

97-60-00 – Ворошиловский;

45-29-83 – Кировский;

73-50-82 – Краснооктябрьский;

54-50-24 – Дзержинский;

41-69-51 – Советский;

67-70-67 – Красноармейский;

33-63-92 – городская оперативно-диспетчерская служба.

Прием заявок в службы районных ЖКХ осуществляется в течение всего отопительного периода с 8.00 до 20.00. Без выходных.

Напомним, что отопительный сезон начался в Волгограде 17 октября. Все 128 котельных обеспечивают подачу тепла до ввода в многоквартирные дома. 

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