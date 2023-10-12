Мэрия: отопительный сезон в Волгограде стартует 17 октября

Официально отопительный сезон в Волгограде начнется 17 октября. Как сообщили V102.RU в мэрии, ООО «Концессии теплоснабжения» поставлена задача обеспечить к указанной дате подачу тепла в многоквартирные дома города.

- Администрация Волгограда приняла решение о подаче ресурса, не дожидаясь предусмотренного нормативами периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней установится ниже восьми градусов по Цельсию, - пояснили в городской администрации.

Решение принято на основании прогноза метеорологических служб, согласно которому, после очередного витка потепления в предстоящие выходные, со вторника в Волгограде начинается устойчивое понижение температуры атмосферного воздуха.

Информация о необходимости подачи тепла передана ресурсоснабжающей организации заблаговременно для того чтобы коммунальные службы и управляющие компании успели провести поэтапный запуск всех систем теплоснабжения и плавную подачу теплоносителя до конечного потребителя.

С 9 октября, напомним, в областном центре началась подтопка социальных учреждений.