Общество

В Волгоградской области исчез мужчина с потерей памяти

Общество 20.10.2023 20:52
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20.10.2023 20:52


В Волгоградской области третьи сутки ищут пропавшего пенсионера. Как сообщает V102.RU, 78-летний мужчина бесследно исчез во Фролово. 

— Пропал Владимир Иванович Пономарев. С 17 октября 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».  

Приметы пропавшего фроловчанина:  

рост 172 сантиметра 

худощавое телосложение 

волосы седые 

глаза карие

В день исчезновения был одет в куртку синего цвета, синие спортивные штаны, черные шлепанцы, на голове — черная шляпа. У мужчины возможна потеря памяти, дезориентация в пространстве. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба связаться с координатором волонтеров по номеру 8 906 167 94 44. 

Фото: «Лиза Алерт» / t.me

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