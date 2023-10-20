В Волгоградской области исчез мужчина с потерей памяти

В Волгоградской области третьи сутки ищут пропавшего пенсионера. Как сообщает V102.RU, 78-летний мужчина бесследно исчез во Фролово.
— Пропал Владимир Иванович Пономарев. С 17 октября 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего фроловчанина:
рост 172 сантиметра
худощавое телосложение
волосы седые
глаза карие
В день исчезновения был одет в куртку синего цвета, синие спортивные штаны, черные шлепанцы, на голове — черная шляпа. У мужчины возможна потеря памяти, дезориентация в пространстве. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба связаться с координатором волонтеров по номеру 8 906 167 94 44.
Фото: «Лиза Алерт» / t.me
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