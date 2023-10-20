Общество

В Волгограде нашли пропавшего 8 октября в Жилгородке охранника

Общество 20.10.2023 09:51
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20.10.2023 09:51


В Волгограде прекращены поиски 43-летнего жителя Дзержинского района Сергея Г. Как сообщила V102.RU мать мужчины, ее сын вернулся домой накануне поздно вечером. 

— Вчера его заметили у хлебного киоска недалеко от дома. Я оставил продавцам номер, чтобы они звонили мне, если увидят сына, — рассказала Валентина Г. — С ним все в порядке. Говорит, что все это время был у женщины. Я так понимаю, что он находился в Дзержинском районе. 

Напомним, по словам коллеги с работы, где Сергей работает охранником, он пропал 8 октября. Волгоградец просто вышел из дома и буквально растворился.  

Фото и коллаж: читатели информагентства, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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