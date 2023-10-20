Снесенная по иску прокурора шашлычная «воскресла» в Волгограде

История со сносом павильона под окнами дома № 11 по улице Пельше в Краснооктябрьском районе Волгограда получила неожиданный поворот. Обратившаяся в редакцию V102.RU местная жительница сообщила, что шашлычная вновь появилась на том же самом месте, несмотря на иск прокуратуры и решение суда. Ранее надзорные органы отреагировали на обращение 56-летнего инвалида, который пожаловался на некомфортное соседство.

— Я живу в доме напротив этой шашлычной. Ее демонтировали 29 сентября под покровом ночи. Приехал большой кран и увез этот киоск, который всем жителям в округе мешал жить. Постоянная вонь, дым, антисанитария, слив нечистот рядом с павильоном. Казалось, что ситуация разрешилась, но не тут-то было, — рассказывает жительница дома № 11, представившаяся Натальей. — На следующий день после демонтажа, киоск просто переместили на другую сторону улицы напротив сетевого магазина. Месяц он там простоял и сегодня с утра он опять оказался на своем «насиженном» месте. Днем, как мне сообщили соседи, он опять начал дымить.

Женщина глубоко возмущена тем, что хозяин павильона попросту плюет на закон.

— Соседи говорят, что точку держит мужчина кавказской наружности лет сорока. Знающие люди мне сказали, чтобы я с ним не связывалась, мол, это может плохо для меня кончиться. Но по документам из суда, ответчиком указана некая Хашимова Н.В., — утверждает волгоградка. — Ладно бы в павильоне просто торговали чем-то привозным, как, например, в расположенном рядом киоске с цветами. Но там открытый огонь, целыми днями жарят шашлык, а дым сносит либо в нашу сторону, либо на соседний дом, где как раз проживает инвалид, который заявил о нарушениях. Кроме того, воды там нет, все привозное, в баклажках. Как они готовят? Это же антисанитария. Все нечистоты они сливают прямо на выходе из павильона.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что прокуратура Краснооктябрьского района добилась демонтажа нестационарных торговых объектов по улице Пельше, 9. Организованная надзорным ведомством проверка выявила, что ларьки стоят на земле, являющейся собственностью жильцов дома.

Согласно жилищному законодательству, принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, возможно путем принятия решения на общем собрании собственников. Однако 40-летняя жительница Волгограда самовольно заняла этот участок и поставила там свои павильоны.

Прокурор Краснооктябрьского района Волгограда направил в районный суд иск с целью защиты прав жителей дома и потребовал демонтировать незаконные объекты. Суд удовлетворил требование прокурора.

В судебном акте, размещенном в открытом доступе на сайте районного суда, отмечается, что в торговом павильоне общей площадью 15 «квадратов» с наименованием «Шашлык на углях» осуществляет деятельность индивидуальный предприниматель на основании договора аренды, заключенного с той самой Хашимовой Надеждой Викторовной, которая также эксплуатирует павильон «Цветы».





При этом, согласно сведениям публичной кадастровой карты, единственным разрешенным видом использования земельного участка, на котором размещаются павильоны, является нахождение на нем многоквартирного жилого дома. Судом установлено, что незаконные действия ответчика по эксплуатации торговых объектов на данном земельном участке, недопустимым образом затрагивают законные интересы инвалида II группы.

— Как следует из п. 7 «Правил благоустройства территории городского округа Волгоград», утвержденных решением Волгоградской городской думы на территории Волгограда запрещается размещать на территории дворов жилых зданий любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок, кроме гостевых, — цитирует информагентство текст судебного акта. — С учетом данных норм, размещение на земельном участке, сформированном для эксплуатации многоквартирного жилого дома и относящемся в связи с этим к дворовой территории, предприятий торговли, является недопустимым. Указанные нормативные акты не содержат ограничений относительно размещения новых объектов, либо временных сооружений, в связи с чем, распространяются на любые объекты торговли.





На фото от 9 октября 2023 года: пустующее место рядом с овощным киоском

Истец в лице прокурора просил суд обязать ответчика освободить часть земельного участка, занимаемого нестационарными торговыми объектами — торговыми павильонами с наименованием «Цветы», «Шашлык на углях», путем сноса (демонтажа) данных торговых павильонов за счет собственных средств.

— Нестационарные торговые объекты — павильоны «Цветы» и «Шашлык на углях», расположенные на территории земельного участка, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в жилом доме не включены в Схему размещения нестационарных торговых объектов, — уточняется в судебном акте. — Кроме того, наличие нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения угрожает здоровью, как жителей многоквартирного жилого дома, так и посетителей указанного земельного участка, круг которых определить невозможно.

По сведениям картотеки дел районного суда, исполнительный лист был выдан 20 сентября 2023 года, прокуратура региона опубликовала фото после демонтажа павильона 3 октября. Однако, как отчетливо видно на фотографиях, присланных жителями Краснооктябрьского района, сегодня павильон занял свое привычное место наперекор закону и здравому смыслу.

Однако, как отчетливо видно на фотографиях, присланных жителями Краснооктябрьского района, павильон занял свое привычное место наперекор закону и здравому смыслу. Редакция «Высоты 102» просит прокуратуру Волгоградской области обратить внимание на данную ситуацию.





Фото: читатели ИА «Высота 102», прокуратура Волгоградской области

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