В Волгограде снесли незаконную шашлычную под окнами инвалида

Прокуратура направила в Краснооктябрьский районный суд иск с целью защиты прав жителей дома и потребовала демонтировать незаконные объекты. Суд удовлетворил заявление прокурора. К настоящему времени ларьки снесли.
Общество 09.10.2023 11:17
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09.10.2023 11:17
Прокуратура Краснооктябрьского района добилась сноса нестационарных торговых объектов, на некомфортное соседство с которыми пожаловался 56-летний инвалид. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, под окнами квартиры мужчины, проживающего в доме №9 по ул. Пельше, расположились ларьки, в которых торговали овощами и жарили шашлык.
Проверка прокуратуры выявила, что ларьки стоят на земле, являющейся собственностью жильцов дома. Согласно жилищному законодательству, принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, возможно путем принятия решения на общем собрании собственников многоквартирного жилого дома. Однако 40-летняя жительница Волгограда самовольно заняла этот участок и поставила там свои павильоны.
Прокуратура направила в Краснооктябрьский районный суд иск с целью защиты прав жителей дома и потребовала демонтировать незаконные объекты. Суд удовлетворил заявление прокурора. К настоящему времени ларьки снесли.
Прокуратура направила в Краснооктябрьский районный суд иск с целью защиты прав жителей дома и потребовала демонтировать незаконные объекты. Суд удовлетворил заявление прокурора. К настоящему времени ларьки снесли.
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