Колесо обозрения в Волжском и еще 19 аттракционов выставили на торги





В городе Волжском Волгоградской области на торги выставили целый парк развлечений, расположенный в парке культуры и отдыха на проспекте Ленина, 90. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные, всего к реализации предлагается 20 аттракционов. Стартовая стоимость такого набора составляет 219 миллионов рублей, однако конечная цена может оказаться существенно ниже.

Так, к покупке предлагается, например, самый заметный аттракцион в Волжском – колесо обозрения, рассчитанный на 96 посадочных мест. Также любой желающий может приобрести в купе с иным имуществом цепочные карусели, аттракционы «Веселые ватрушки», «Космическая станция» и «Капсула», автодром и прочее.

– ПКиО «Волжский» является излюбленным местом горожан, где можно прогуляться и хорошо отдохнуть, – говорится в объявлении, анонсирующем торги. – При желании количество аттракционов можно увеличить или пригласить заинтересованных предпринимателей арендовать место со своим сервисом или услугами. Место уникальное, количество отдыхающих жителей к парке растет из года в год.

Реализовать перечисленные аттракционы в парке Волжского планируют до конца 2023 года. Предполагается, что с каждым новым шагом стоимость имущества будет снижаться на 8 тысяч рублей.

В качестве причины продажи аттракционов указывается уход собственника из города Волжского и развитие бизнеса в новых регионах России.