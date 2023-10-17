В Волгограде скончался видный российский философ Александр Пигалев

Сегодня, 17 октября, в Волгограде простятся с доктором философских наук, профессором, почетным работником высшего профессионального образования Александром Пигалевым. Александр Иванович ушел из жизни 15 октября. Об этом сообщили в ректорате Волгоградского государственного университета.

Александру Пигалеву был 71 год. Он родился 7 января 1952 года в Волгограде. В 1974 году окончил Горьковский государственный университет по специальности «Физика», после чего спустя пять лет щитил кандидатскую диссертацию по философии в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. В 1993 году уроженец Волгограда успешно защитил докторскую диссертацию в Институте философии Российской академии наук.

В Волгоградском государственном университете Александр Иванович работал с 1983 года доцентом кафедры философии. С 1994 года по 2008 год возглавлял в ВолГУ кафедру культурологии и истории философии.

Александр Пигалев издал свыше 230 научных трудов и учебников. Его работы публиковались в Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиле, США, а его научные статьи по философии и культурологии вошли во многие энциклопедии и словари.

– В памяти коллег и учеников, философского сообщества Волгограда Александр Иванович навсегда останется крупным ученым, талантливым философом, педагогом и наставником, интересным собеседником и замечательным человеком, – говорят сегодня коллеги ученого.

Прощание с волгоградцем пройдет в похоронном доме на ул. Землячки, 74. Начало церемонии в 13.00.